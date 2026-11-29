مدیرکل صدا و سیمای استان فارس با تأکید بر نقش کلیدی بسیج رسانه در جنگ‌های ترکیبی، رسالت اصلی این نهاد را هدایتگری افکار عمومی در عرصه‌های دشوار دانست.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۷۰





به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرکل صدا و سیمای استان فارس در آیین تکریم و معارفه فرمانده بسیج صدا و سیمای مرکز فارس، با تأکید بر نقش کلیدی این نهاد در جنگ‌های ترکیبی، رسالت اصلی بسیج رسانه را هدایتگری افکار عمومی در عرصه‌های دشوار دانست.

امیر رئوف، در این مراسم با اشاره به پیشینه ۴۷ ساله بسیج، آن را بن بست‌شکن در تمامی عرصه‌ها توصیف کرد.

وی افزود : تفکر بسیجی که بر پایه شجاعت و بصیرت بنا شده، عاملی برای مقابله با طمع دشمنان و عبور از گردنه‌های سخت در دوران دفاع مقدس و دوران معاصر بوده است.

وی با تأکید بر اهمیت نقش رسانه در جنگ‌های جدید، اظهار داشت: بسیج صدا و سیما یکی از دستاورد‌های مهم انقلاب اسلامی است که بیش از دو دهه رسالت هدایتگری افکار عمومی را بر عهده داشته است. در جنگ‌های ترکیبی اخیر، این رسانه‌ها هستند که در خط مقدم عمل کرده و پیروزی را رقم می‌زنند.

آقای رئوف همچنین با توصیف بسیج صدا و سیما به عنوان قلب تپنده صدا و سیما، خاطرنشان کرد که حضور نیرو‌های مخلص بسیجی در این سازمان، بستری برای شکوفایی ظرفیت‌های انسانی و موفقیت‌های مستمر ایجاد کرده است. وی در پایان تاکید کرد که هم‌افزایی میان کارکنان و نهاد بسیج در صدا و سیمای فارس، عامل اصلی پیشرفت این مرکز است.