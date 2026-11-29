رئیس جهاد دانشگاهی ، بر ضرورت هماهنگی فعالیت‌های انتشاراتی با سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی و اخذ مجوز‌های نشر با تأیید شورای مرکزی این سازمان تأکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۶ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، علی منتظری در ابلاغیه‌ای خطاب به رؤسای واحدها، سازمان‌ها، پژوهشکده‌ها، پژوهشگاه‌ها، مراکز، دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی این نهاد، با استناد به بند ۳ ماده ۵ اساسنامه سازمان ترویج مطالعه و نشر جهاد دانشگاهی، اعطای هرگونه مجوز اصولی یا قطعی نشر به واحد‌های سازمانی جهاد دانشگاهی را منوط به تأیید شورای مرکزی این سازمان دانست و اعلام کرد: اقدام بدون تأیید قبلی، تخلف محسوب می‌شود.

بر این اساس، تمامی واحد‌های سازمانی جهاد دانشگاهی ضروری است فعالیت‌های انتشاراتی خود را با رعایت کامل قوانین و در هماهنگی با سازمان ترویج مطالعه و نشر پیگیری کنند.

همچنین در این ابلاغیه آمده است اقدام برای اخذ مجوز نشر بدون تأیید قبلی شورای مرکزی سازمان ترویج مطالعه و نشر، تخلف محسوب می‌شود.