رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی معاونت علمی ریاست جمهوری از انتخاب ۴۰ محصول از میان بیش از ۵۰۰ محصول معرفی‌شده در فراخوان نمایشگاه هوش مصنوعی خبر داد و گفت: هدف این نمایشگاه، معرفی ظرفیت‌های فناورانه کشور به مسئولان و سیاست‌گذاران است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۸

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، عمادالدین فاطمی‌زاده، رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، در جمع خبرنگاران با اشاره به برگزاری نمایشگاه محصولات هوش مصنوعی کشور گفت: این رویداد مجموعه‌ای از توانمندی‌های بخش خصوصی، شرکت‌های دانش‌بنیان و دستگاه‌های دولتی را در حوزه هوش مصنوعی به نمایش گذاشته است.

نمایشگاه هوش مصنوعی؛ بستری برای معرفی توانمندی‌ها

فاطمی‌زاده با بیان اینکه هدف اصلی نمایشگاه، عرضه مستقیم محصولات برای فروش و تجاری‌سازی نیست، افزود: هر بخش از نمایشگاه نماینده مجموعه‌ای از فعالان و ظرفیت‌های فناورانه در یک حوزه است؛ به‌گونه‌ای که محصولات معرفی‌شده در حوزه‌هایی مانند پزشکی و کشاورزی، بخشی از توانمندی‌های گسترده این حوزه‌ها را بازتاب می‌دهند.

وی، مسئولان و بخش حکمرانی کشور را مخاطبان اصلی این نمایشگاه دانست و گفت: تلاش شده است مجموعه‌ای متنوع از ظرفیت‌های هوش مصنوعی کشور در یک مکان گردآوری شود تا تصمیم‌گیران بتوانند با توانمندی‌های موجود آشنایی جامع‌تری پیدا کنند.

انتخاب ۴۰ محصول از میان ۵۰۰ محصول

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی با اشاره به استقبال از فراخوان نمایشگاه اظهار کرد: بیش از ۵۰۰ محصول به دبیرخانه معرفی شد که پس از چند مرحله ارزیابی و غربالگری، ۴۰ شرکت و محصول برای حضور در نمایشگاه انتخاب شدند.

فاطمی‌زاده افزود: در انتخاب محصولات، تلاش شد حوزه‌های مختلف پوشش داده شوند و محصولات حاضر تا حد امکان از نظر موضوعی تکراری نباشند تا بازدیدکنندگان با طیف متنوعی از کاربرد‌های هوش مصنوعی آشنا شوند.

وی تأکید کرد: انتخاب این ۴۰ محصول به معنای برتری مطلق آنها نسبت به همه محصولات کشور نیست؛ چراکه ممکن است برخی ظرفیت‌ها در فرایند ارزیابی دیده نشده باشند یا توانمندی شرکت‌ها به‌خوبی ارائه نشده باشد. همچنین حضور نداشتن برخی شرکت‌ها در نمایشگاه، به معنای نادیده گرفتن قابلیت‌های آنها نیست.

معرفی دستیار‌های هوشمند دستگاه‌ها

فاطمی‌زاده درباره دستیار‌های هوشمند حاضر در نمایشگاه نیز گفت: به علت محدودیت فضای نمایشگاهی و ضرورت فراهم کردن فرصت حضور برای محصولات بخش خصوصی و دستگاه‌های مختلف، همه دستیار‌های توسعه‌یافته در این رویداد ارائه نشده‌اند و شش دستیار در این بخش به نمایش گذاشته شده‌اند؛ در حالی که شمار دیگری از دستیار‌ها نیز توسعه یافته و در مرحله آزمون نهایی قرار دارند.

وی از دستیار‌های استانداری‌های ایلام و بوشهر، دستیار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دستیار دانش، دستیار مالیاتی و دستیار رسانه‌ای دولت به عنوان نمونه‌های ارائه‌شده در نمایشگاه نام برد.

رئیس دبیرخانه ستاد توسعه فناوری و کاربردی‌سازی هوش مصنوعی ادامه داد: در زون معاونت علمی نیز هفت دستیار معرفی شده‌اند و سکوی ملی هوش مصنوعی در همین بخش به نمایش درآمده است.

وی افزود: برخی دستگاه‌های دیگر، از جمله سازمان اداری و استخدامی، نیز دستیار‌های هوشمند خود را توسعه داده‌اند که در بخش‌های اختصاصی مربوط به آنها معرفی شده‌اند.

هدف؛ گسترش بازار برای فعالان هوش مصنوعی

فاطمی‌زاده ابراز امیدواری کرد برگزاری این نمایشگاه به شکل‌گیری بازار گسترده‌تری برای شرکت‌ها و فعالان زیست‌بوم هوش مصنوعی کشور کمک کند و زمینه معرفی فناوری‌ها، توانمندی‌ها و محصولات این حوزه را فراهم آورد تا مجموعه فعالان این عرصه بتوانند ظرفیت‌های خود را در خدمت کشور قرار دهند.