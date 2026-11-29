فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد از اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی، اجتماعی همزمان با هفته کوثر در سراسر استان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۵۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، سردار مصطفی مثنوی، فرمانده سپاه فتح استان در نشست قرارگاه تعالی زن و خانواده که با موضوع ایران بانو و گرامیداشت روز زن و مادر به صورت ارتباط تصویری با فرماندهان نواحی مقاومت بسیج سراسر استان برگزار شد، گفت: برنامه‌های هفته کوثر باید با قوت در استان اجرا و از جهات مختلف به نقش زنان و مادران پرداخته شود.

وی افزود: بانوان در ۱۵ نقطه استان پیش از خطبه های نماز جمعه نقش و جایگاه زن در خانواده را تبیین می‌کنند.

فرمانده سپاه فتح کهگیلویه و بویراحمد گفت: بیش از ۲۷۰ شب زنان و دختران کهگیلویه و بویراحمدی نقش برجسته‌ای در مدیریت میدان و اجتماعات شبانه داشتند که به مناسبت سالروز ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) و روز مادر و زن با محوریت آنها برنامه‌های متتنوعی در این اجتماعات شبانه برگزار می‌شود.

سردار مثنوی، معرفی زنان و دختران نخبه استان در فضای مجازی و رسانه‌ای، حضور کارشناسان زن در برنامه‌های صدا و سیما، آزاد سازی بانوان جرائم غیرعمد از زندان، میزخدمت، برگزاری جشن‌های عمومی، نقش دهی به هنرمندان در میادین اجتماع شبانه، تجلیل از بانوان و مادران موفق، برگزاری همایش‌های پیاده روی به مناسبت روز زن و مادر را از دیگر برنامه‌های هفته کوثر برشمرد.