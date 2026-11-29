جزئیات حادثه تلخ در خمینی‌شهر

یک شوخی خطرناک در یکی از خیابان‌های شهرستان خمینی‌شهر، منجر به جان باختن یک نوجوان ۱۴ ساله و مجروح شدن یک عابر پیاده شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۴ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده انتظامی شهرستان خمینی‌شهر، در تشریح جزئیات این حادثه گفت: کارشناسان پلیس راهور پس از وقوع واژگونی یک دستگاه موتورسیکلت، به سرعت در محل حاضر و بررسی‌های لازم را انجام داده‌اند.

سرهنگ علی سبحانی با بیان اینکه بررسی‌ها نشان‌دهنده یک رفتار غیرمسئولانه است، افزود: نوجوانی ۱۴ ساله که قصد شوخی با دوست خود (که سوار بر موتورسیکلت بود) را داشته، با پرتاب کیف مدرسه به سمت سر او، باعث انحراف ناگهانی موتورسوار شده است. این انحراف منجر به برخورد موتورسیکلت با یک عابر پیاده شده است.

به گفته وی: در اثر ضربه مغزی ناشی از این برخورد، موتورسوار نوجوان ۱۴ ساله جان خود را از دست داده و عابر پیاده که او نیز یک نوجوان ۱۳ ساله است، به شدت مجروح شده و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار دارد.

فرمانده انتظامی خمینی‌شهر در خصوص وضعیت عامل حادثه اعلام کرد: عامل اصلی این واقعه بازداشت شده و پرونده وی هم‌اکنون در اختیار پلیس آگاهی شهرستان قرار دارد تا روند رسیدگی قانونی طی شود.

سرهنگ سبحانی با صدور هشدار جدی به خانواده‌ها و نوجوانان، افزود: «خیابان جای شوخی‌های خطرناک نیست و این رفتار‌های بی‌ملاحظه، پشیمانی‌های جبران‌ناپذیری را به همراه خواهد داشت. به خانواده‌ها توصیه می‌شود از در اختیار قرار دادن موتورسیکلت به فرزندان کم‌سن و سال و فاقد گواهینامه خودداری کنند تا از وقوع حوادث مشابه جلوگیری شود.»