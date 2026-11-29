شتاب گرفتن کشت گندم در دیمزارهای گنبدکاووس
این روزها کشت گندم در گلستان در میانه راه است؛ محصولی که ماحصل آن سر سفره همه ایرانیان دیده میشود.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۵
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ گندم، برکت زمینهای کشاورزی استان است و ترسالی امسال نویدبخش روزهای طلایی این محصول است.
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