این روز‌ها کشت گندم در گلستان در میانه راه است؛ محصولی که ماحصل آن سر سفره همه ایرانیان دیده می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان؛ گندم، برکت زمین‌های کشاورزی استان است و ترسالی امسال نویدبخش روز‌های طلایی این محصول است.