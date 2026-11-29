فعالیت آموزشی مدارس علمیه خواهران استان یزد، فردا دوشنبه ۹ آذرماه، به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز یزد، در پی شیوع بیماری آنفلوانزا و اعلام غیرحضوری شدن مدارس استان یزد در تمامی مقاطع تحصیلی، فعالیت آموزشی مدارس علمیه خواهران استان نیز در روز دوشنبه ۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

این تصمیم با هدف همراهی با مصوبه اعلام‌شده در سطح استان، صیانت از سلامت طلاب و فراهم‌سازی شرایط مناسب برای خواهران طلبه در ایفای هم‌زمان مسئولیت‌های علمی و خانوادگی اتخاذ شده است.