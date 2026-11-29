کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک؛

محاسبه هزینه و ارزیابی عوارض مازوت سوزی در نیروگاه شازند، پای شورای اقتصاد کشور را به این پرونده می‌کشاند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ با محاسبه اقتصادی زیان‌های مازوت سوزی در نیروگاه شازند پای مازوت سوزی نیروگاه شازند به شورای اقتصاد کشور کشیده می‌شود.

معاون امور عمرانی استانداری مرکزی با بیان این خبر در کارگروه طرح جامع کاهش آلودگی هوای اراک گفت: این کار در حال انجام است و به زودی کامل و در شورای اقتصادی کشور مطرح می‌شود تا زیان‌های سوخت مازوت به خصوص نسبت به سلامتی مردم مشخص و قدمی در کاهش آلودگی هوای اراک و شازند برداشته شود.

قدرت الله ابک با اشاره به اینکه تعداد روز‌های آلاینده شازند از اراک پیشی گرفته است، علت آن را تغییرات اقلیمی دانست و افزود: تاکید بر رعایت مقررات روز‌های الاینده مانند تردد کمتر خودرو‌ها نیزمی تواند به سلامت هوا کمک کند.

امیر انصاری مدیر کل سازمان حفاظت از محیط زیست استان هم با بیان اینکه در این نشست عوامل آلاینده استان دوباره بررسی و به روز رسانی شد، گفت: این موارد با رئیس سازمان محیط زیست و مقامات مالی کشور طرح می‌شود تا از تحمیل هزینه‌ها به مردم و کشور کاسته شود.