جلسه نهایی هیئت داوران نهمین دوره جشنواره سراسری «طریق جاوید» با موضوع «روایت امید و تجلی خودباوری» در مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی جهاددانشگاهی برگزار شد و برگزیدگان بخش‌های ادبی، هنری و پژوهشی این دوره معرفی شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۶ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ، جلسه نهایی هیئت داوران نهمین دوره جشنواره سراسری «طریق جاوید» با حضور جمعی از مدیران و مسئولان فرهنگی در سالن شهید صبوری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد.

در این نشست، دکتر محمود علیگو معاون فرهنگی جهاددانشگاهی، دکتر جهانگیر قاسمی معاون فرهنگی، هنری و ارتباطات مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره)، دکتر فریدون محمدی‌فام سرپرست مرکز فرهنگی دانشجویی امام و انقلاب اسلامی و دکتر محمدرضا عبداللهی‌فر مدیرکل فرهنگی مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) حضور داشتند.

نهمین دوره این جشنواره که فراخوان و فرایند اجرایی آن همزمان با روز وحدت حوزه و دانشگاه، ۲۷ آذرماه ۱۴۰۴، آغاز شده بود، پس از دریافت آثار و رقابت شرکت‌کنندگان، با پایان مهلت داوری در ۳۱ مردادماه ۱۴۰۵ به مرحله جمع‌بندی نهایی رسید.

این جشنواره در سه بخش اصلی ادبی، هنری و پژوهشی و همچنین بخش ویژه با محوریت «خیزش عظیم ملت؛ روایت حضور در صحنه‌ها و خیابان‌ها» برگزار شد.

بخش‌های مختلف جشنواره شامل موارد زیر بود:

بخش ادبی: شعر و داستان کوتاه، به همراه بخش ویژه شعر

بخش هنری: عکس، گرافیک و دیجیتال، پادکست صوتی و ایده‌پردازی و نوآوری، به همراه بخش ویژه عکاسی

بخش پژوهشی: مقاله و پایان‌نامه، به همراه بخش ویژه یادداشت

مدیریت دبیرخانه بخش ادبی این دوره بر عهده جهاددانشگاهی واحد زنجان بود و ارزیابی و نظارت بر بخش‌های هنری و پژوهشی با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) انجام شد.

در نشست نهایی و آیین جمع‌بندی داوری‌ها، نمایندگان هیئت‌های داوران گزارش نهایی خود را ارائه کردند. رضا اسم‌خانی به نمایندگی از هیئت داوران بخش ادبی، مجتبی صالحی به نمایندگی از هیئت داوران بخش هنری و احسان تقی‌زاده به نمایندگی از هیئت داوران بخش پژوهشی، گزارش‌های خود را ارائه کردند.

بیانیه هیئت داوران نهمین دوره جشنواره «طریق جاوید»

هیئت داوران ضمن تقدیر و تشکر از حضور پژوهشگران، هنرمندان و اهالی قلم و ادب، بر نقش دانشگاهیان و حوزویان در تبیین و روایت هنرمندانه ارزش‌های انقلاب اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره) تأکید کرد.

داوران این دوره همچنین ضمن ارج نهادن به آثار رسیده در بخش ویژه «خیزش عظیم ملت؛ روایت حضور در صحنه‌ها و خیابان‌ها»، بر استمرار حرکت‌های فکری و ابتکاری در عرصه‌های ادبی و هنری به‌عنوان رسالتی تاریخی تأکید کردند.

معرفی برگزیدگان نهمین جشنواره «طریق جاوید»

هیئت داوران پس از بررسی آثار رسیده به دبیرخانه، برگزیدگان بخش‌های مختلف این دوره را به شرح زیر معرفی کرد:

الف) برگزیدگان بخش ادبی

بخش شعر

۱. نفر اول: مهدی جهاندار، با مطلع شعر «امام آمد گره خوردند باور‌ها به یکدیگر»

۲. نفر دوم: ناصر دوستی، با مطلع شعر «آیینه تمام‌نمای اراده بود»

۳. نفر سوم: فاطمه سلیمان‌پور، با مطلع شعر «نسیم هر نفست مژده بهاران داشت»

بخش ویژه شعر

۱. نفر اول: ابراهیم قبله‌آرباطان، با مطلع شعر «ای ایران‌ای ایران که، چون خورشید آفاقی»

۲. نفر دوم: رضا نیکوکار، با مطلع شعر «رفتیم به دیدار ولی یار نیامد»

۳. نفر سوم: زهرا سپهکار، با مطلع شعر «خدا این قوم دریا‌زده را مبعوث خواهد کرد»

بخش داستان کوتاه

۱. نفر اول: کمال حسینی، با داستان «از خاک تا افق»

۲. نفر دوم: دنیا اسکندرزاده، با دو داستان «عروس خاک» و «بی‌نفس»

۳. نفر سوم: کتایون حسینی، با داستان «چراغی که خاموش نشد»

همچنین آثار زیر شایسته تقدیر شناخته شدند:

مرضیه رمضانی، با داستان «چتر»

مسعود صفری، با داستان «حضور مردم در خیابان»

زهرا مقدم، با داستان «رضایت‌نامه»



ب) برگزیدگان بخش هنری

بخش عکس

۱. نفر اول: حسین خسروی

۲. نفر دوم: آندیا کاظمی

بخش پادکست صوتی

۱. نفر اول: علیرضا میرزاده، با اثر «امید»

۲. نفر دوم: محدثه رفیع، با اثر «نقشی زرین بر بوم تاریخ»

۳. نفر سوم: محدثه بلوچ قرائی، با اثر «خاطره حمله آمریکا به عراق»

بخش گرافیک و دیجیتال

۱. نفر اول: محمد خراسانی‌زاده، با اثر «ما می‌توانیم»

ناصر زارعین، با اثر «ایران‌ای میهن خدایی»

بخش ایده‌پردازی و خلاقیت

آثار زیر در این بخش شایسته تقدیر شناخته شدند:

محمد مجید دایی، با اثر «سامانه دعوت»

سیدعلی مستجاب‌الدعواتی، با اثر «سامانه نشان جاوید»

مبینا حسینی، با اثر «سامانه صدای جاوید»

بخش ویژه عکس

۱. نفر اول: ابراهیم محمودزاده

ج) برگزیدگان بخش پژوهشی

بخش پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری

۱. نفر اول: محمد دفتری، با عنوان «واکاوی چالش‌های فقهی ـ حقوقی قاعده فراش با تکیه بر آراء و مبانی امام خمینی (ره)»

۲. نفر دوم: محمد قدرتی، با عنوان «مفهوم، مبانی و احکام مربوط به حیثیت و کرامت اشخاص در فقه، حقوق و اخلاق اسلامی، با تأکید بر آراء و سیره امام خمینی (ره)»

۳. نفر سوم: محسن دولتی باروق، با عنوان «بررسی فقهی ـ حقوقی لزوم حمایت از حریم خصوصی افراد در فضای مجازی با تکیه بر آرای امام خمینی (ره)»

بخش مقاله

۱. نفر اول: هادی امدادی‌فر، با عنوان «تبیین مفهوم امید الهی در اندیشه امام (ره) و مقایسه تطبیقی با مفهوم امید در الهیات مسیحی»

۲. نفر دوم: سیاوش پورطهماسبی، با عنوان «تحلیل قرآنی تأثیر جنگ رمضان و شهادت امام امت بر نگرش دانشجویان به فرهنگ ایثار و شهادت»

۳. نفر سوم: ملیحه درستکار، با عنوان «از انقلاب نرم‌افزاری تا هوش انقلابی»

زمان و مکان برگزاری مراسم اختتامیه نهمین دوره جشنواره سراسری «طریق جاوید» متعاقباً از طریق اطلاع‌رسانی رسمی دبیرخانه جشنواره اعلام می‌شود.