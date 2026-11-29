۱۱ فیلم خارجی در بخش مسابقه مستند‌های بلند بین‌الملل بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۳ کد خبر : ۵۹۸۰۲۶۰



به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در بخش مسابقه مستند‌های بلند بین‌الملل بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۱ مستند خارجی رقابت می‌کنند. این مستند‌ها عبارتند از:

«ما باید زنده بمانیم» ساخته توماش کروپا/ تولید اتریش، فرانسه، اسلوواکی ۲۰۲۶

«روایت‌هایی از یک دروغ» ساخته اولیا وریوپولو/ تولید یونان، فرانسه ۲۰۲۵

«پزشک امریکایی» ساخته پو سی تِنگ/ تولید آمریکا ۲۰۲۶

«سنگ‌های قیمتی» ساخته سیمون یلس/ تولید کلمبیا، پرتغال ۲۰۲۵

«ملکه و دودخانه» ساخته ایگا لیس/ تولید لهستان ۲۰۲۵

«کویر سبز» ساخته ملیسا لونا ونگاس/ تولید شیلی ۲۰۲۵

«ای‌ام‌آر؛ جان دادن برای تغییر جهان» ساخته الکس تووِدِل / تولید انگلستان ۲۰۲۵

«محبت» ساخته جیمز لانگلی/ تولید امریکا، افغانستان ۲۰۲۶

«بدون مادر» ساخته والریا پاپووا/ تولید روسیه ۲۰۲۶

«برای زندگی» ساخته احمد سون/ تولید ترکیه ۲۰۲۶

«کروکودیل» ساخته پیترا برتکلی/ تولید نیوزیلند، نیجریه ۲۰۲۶

بیستمین جشنواره بین‌المللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار می‌شود.