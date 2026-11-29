نمایش ۱۱ مستند بلند خارجی در بخش مسابقه بینالملل «سینماحقیقت»
۱۱ فیلم خارجی در بخش مسابقه مستندهای بلند بینالملل بیستمین جشنواره «سینماحقیقت» نمایش داده میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در بخش مسابقه مستندهای بلند بینالملل بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» ۱۱ مستند خارجی رقابت میکنند. این مستندها عبارتند از:
«ما باید زنده بمانیم» ساخته توماش کروپا/ تولید اتریش، فرانسه، اسلوواکی ۲۰۲۶
«روایتهایی از یک دروغ» ساخته اولیا وریوپولو/ تولید یونان، فرانسه ۲۰۲۵
«پزشک امریکایی» ساخته پو سی تِنگ/ تولید آمریکا ۲۰۲۶
«سنگهای قیمتی» ساخته سیمون یلس/ تولید کلمبیا، پرتغال ۲۰۲۵
«ملکه و دودخانه» ساخته ایگا لیس/ تولید لهستان ۲۰۲۵
«کویر سبز» ساخته ملیسا لونا ونگاس/ تولید شیلی ۲۰۲۵
«ایامآر؛ جان دادن برای تغییر جهان» ساخته الکس تووِدِل / تولید انگلستان ۲۰۲۵
«محبت» ساخته جیمز لانگلی/ تولید امریکا، افغانستان ۲۰۲۶
«بدون مادر» ساخته والریا پاپووا/ تولید روسیه ۲۰۲۶
«برای زندگی» ساخته احمد سون/ تولید ترکیه ۲۰۲۶
«کروکودیل» ساخته پیترا برتکلی/ تولید نیوزیلند، نیجریه ۲۰۲۶
بیستمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» از ۱۸ تا ۲۴ آذرماه ۱۴۰۵ با دبیری محمد حمیدی مقدم در پردیس ملت برگزار میشود.