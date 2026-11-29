مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان از آماده بهره‌برداری شدن ۸۳۲ واحد مسکونی در این استان خبر داد و اعلام کرد با تداوم اجرای برنامه‌های حمایتی، بیش از ۵ هزار واحد مسکونی تا پایان امسال به متقاضیان واگذار می‌شود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مجید سلحشور، مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، از بهره‌برداری ۸۳۲ واحد مسکونی در قالب طرح‌های حمایتی و نهضت ملی مسکن هم‌زمان با آیین افتتاح سراسری واحدهای مسکونی خبر داد.

وی گفت: این واحدها در نقاط مختلف استان احداث شده‌اند و با تکمیل مراحل اجرایی، آماده تحویل به متقاضیان هستند.

از طرح‌های شاخص این مرحله می‌توان به واحدهای ۱۴۴ واحدی جهاد خانه‌سازی در بندرعباس و ۶۹ واحدی خیرین مسکن‌ساز در شهرستان بستک اشاره کرد.

مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان افزود: در کنار تحویل واحدهای مسکونی، تأمین خدمات زیربنایی و زیرساخت‌های مورد نیاز نیز در دستور کار قرار گرفته است.

به گفته سلحشور، آب و برق مورد نیاز این واحدها هم‌زمان با افتتاح تأمین و آماده بهره‌برداری خواهد شد.

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای توسعه مسکن در استان اظهار کرد: هدف‌گذاری شده است تا پایان سال جاری بیش از پنج هزار واحد مسکونی در هرمزگان به بهره‌برداری برسد.

این اظهارات در سی‌وسومین نشست پایش طرح‌های حمایتی مسکن وزارت راه و شهرسازی مطرح شد که با حضور مسئولان استانی به‌صورت ویدئوکنفرانس برگزار شد.

در این نشست، میزان پیشرفت فیزیکی طرح‌ها، مشکلات اجرایی و عملکرد دستگاه‌های مسئول در بخش مسکن مورد ارزیابی قرار گرفت.

همچنین برگزاری جلسات منظم هفتگی و پیگیری مصوبات برای رفع موانع و تسریع در تکمیل واحدهای مسکونی مورد تأکید قرار گرفت.

وضعیت طرح‌های انبوه‌سازی و تعیین تکلیف واحدهای دارای مشکلات اجرایی نیز از دیگر محورهای بررسی بود.

مسئولان همچنین روند پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه به متقاضیان نهایی از سوی صندوق ملی مسکن و بانک مسکن را بررسی کردند.

عملکرد بنیاد مسکن انقلاب اسلامی در اجرای طرح مسکن محرومان با عنوان «خانه امید» نیز در این نشست ارائه شد.

تأمین مسکن برای خانواده‌های دارای پنج عضو معلول و بیشتر از دیگر موضوعات مطرح‌شده در این جلسه بود.

سلحشور با تأکید بر ضرورت همکاری دستگاه‌های اجرایی گفت: هماهنگی مستمر و پیگیری تعهدات، نقش مهمی در رفع مشکلات و تحقق برنامه‌های مسکن استان دارد.

وی تأمین مسکن و تکمیل خدمات زیربنایی را از اولویت‌های اصلی مجموعه راه و شهرسازی هرمزگان عنوان کرد.