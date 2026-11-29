معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد صادراتی کشور، شناخت دقیق نیاز بازار‌های هدف، بازاریابی تخصصی و بهره‌گیری از ظرفیت توافق‌نامه‌های تجاری را از الزامات افزایش صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا دانست و از ظرفیت بازار‌های اوراسیا و غرب آفریقا برای توسعه حضور تولیدکنندگان ایرانی در عرصه تجارت بین‌المللی خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۸

به گزارش خبرگزاری صداوسیما به نقل از روابط عمومی سازمان توسعه تجارت ایران، امیر روشن‌بخش در نشست شورای سیاست‌گذاری بیست‌ودومین نمایشگاه بین‌المللی آشپزخانه، حمام، سونا و استخر، با اشاره به ضرورت عبور از صادرات مواد خام و نیمه‌خام اظهار کرد: در عرصه تجارت جهانی، ایران همچنان عمدتاً به‌عنوان عرضه‌کننده کالا‌های خام شناخته می‌شود و برای اصلاح این تصویر و ارتقای جایگاه صادراتی کشور، باید تغییر ترکیب صادرات و حرکت به سمت محصولات با ارزش افزوده بیشتر در دستور کار قرار گیرد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های صادراتی صنعت تجهیزات آشپزخانه و محصولات وابسته افزود: این حوزه از قابلیت قابل توجهی برای افزایش ارزش صادراتی کشور برخوردار است و می‌تواند با توسعه بازار‌های هدف، سهم بیشتری از تجارت منطقه‌ای را به خود اختصاص دهد.

روشن‌بخش با تشریح آمار صادرات محصولات این حوزه گفت: در سال گذشته، صادرات بخش‌های مختلف این صنعت قابل توجه بوده است؛ به‌طوری‌که حدود ۶ میلیون دلار لوله‌های برنجی و پلی‌اتیلن، ۳۷ میلیون دلار محصولات فولادی جوش‌خورده، ۹۷ میلیون دلار اتصالات و شیرآلات، ۳۰ میلیون دلار لوله‌ها و شلنگ‌های مسلح، ۱۴ میلیون دلار شلنگ‌های انعطاف‌پذیر و ۳۳ میلیون دلار سایر محصولات به بازار‌های خارجی صادر شده است.

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، بازاریابی تخصصی و متناسب با ظرفیت و نیاز بازار‌های هدف را یکی از پیش‌شرط‌های توسعه صادرات دانست و تصریح کرد: تولیدکنندگان صنعت تجهیزات آشپزخانه و محصولات مرتبط می‌توانند با شناخت دقیق بازار کشور‌های منطقه و همسایه، حضور مؤثرتری در این بازار‌ها داشته باشند و سهم خود را از تجارت منطقه‌ای افزایش دهند. در این مسیر، برگزاری نمایشگاه‌ها و رویداد‌های بین‌المللی نیز فرصت مناسبی برای معرفی توانمندی‌های تولیدی و ایجاد ارتباط مستقیم با خریداران خارجی فراهم می‌کند.

توافق‌نامه اوراسیا؛ فرصتی برای توسعه صادرات ایران

روشن‌بخش با اشاره به موافقت‌نامه تجارت آزاد ایران با اتحادیه اقتصادی اوراسیا، این توافق را یکی از ظرفیت‌های مهم برای گسترش مبادلات تجاری کشور عنوان کرد و گفت: با اجرایی شدن تجارت آزاد با کشور‌های عضو این اتحادیه از اردیبهشت سال گذشته، زمینه کاهش تعرفه‌ها و عوارض تجاری فراهم شد و در پی آن، صادرات کالا‌های مورد اشاره به این منطقه حدود ۳۰ درصد افزایش یافت.

وی افزود: این تجربه نشان می‌دهد توافق‌نامه‌های تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی می‌توانند نقش مؤثری در تسهیل تجارت و افزایش صادرات کشور ایفا کنند.

اوراسیا و غرب آفریقا؛ دو مقصد قابل توجه برای محصولات ایرانی

معاون ارتقای کسب‌وکار‌های بین‌المللی سازمان توسعه تجارت ایران، علاوه بر ظرفیت صادرات کالا، به فرصت‌های موجود در بازار اوراسیا برای صدور خدمات فنی و مهندسی نیز اشاره کرد و گفت: شرایط مناسبی برای حضور شرکت‌های ایرانی در حوزه تأمین کالا و اجرای پروژه‌های پیمانکاری در این کشور‌ها وجود دارد. از این منظر، بازار اوراسیا می‌تواند زمینه توسعه همکاری‌های تجاری برای تولیدکنندگان، تأمین‌کنندگان محصولات ساختمانی و فعالان حوزه تجهیزات مرتبط را فراهم کند.

وی همچنین غرب آفریقا را از دیگر بازار‌های دارای ظرفیت برای توسعه صادرات محصولات آشپزخانه، حمام و استخر برشمرد و اظهار کرد: برخورداری این منطقه از ظرفیت‌های ساخت‌وساز و نیاز به تأمین تجهیزات مرتبط، فرصت مناسبی برای حضور و فعالیت صادرکنندگان ایرانی ایجاد کرده است.

روشن‌بخش در ادامه با تأکید بر ضرورت بازنگری در شیوه‌های سنتی صادرات خاطرنشان کرد: در شرایط کنونی تجارت بین‌المللی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان نباید صرفاً به عرضه کالا اکتفا کنند؛ بلکه باید با مطالعه مستمر بازار، شناسایی نیاز‌های مصرف‌کنندگان در کشور‌های مقصد و بهره‌گیری از روش‌های تخصصی بازاریابی، محصولاتی را در اولویت قرار دهند که از ارزش افزوده و ظرفیت رقابت‌پذیری بیشتری برخوردارند.

وی در پایان، استفاده هدفمند از ظرفیت نمایشگاه‌های بین‌المللی و توسعه ارتباط مستقیم با بازار‌های کشور‌های همسایه را از عوامل مؤثر در تثبیت و گسترش حضور محصولات ایرانی در بازار‌های صادراتی دانست.