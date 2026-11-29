مدیر جهاد کشاورزی اسکو با اشاره به جمعیت بیش از ۳۰۰ نفری شتر در این شهرستان بر ظرفیت‌های اقتصادی و تولیدی این دام سازگار با شرایط سخت اقلیمی تاکید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۷

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز آذربایجان شرقی،ابوالفضل فرشبافیان اظهار کرد:شتر از جمله دام‌های سازگار با شرایط نامساعد اقلیمی است که توانایی بالایی در تحمل گرما، کم‌آبی و بهره‌گیری از منابع خوراکی متنوع دارد و از این رو پرورش آن به‌ ویژه در مناطق خشک و نیمه‌خشک از اهمیت اقتصادی قابل توجهی برخوردار است.

وی با بیان اینکه جمعیت شتر شهرستان اسکو بیش از ۳۰۰ نفر است گفت:این ظرفیت دامی علاوه بر تولید شیر و گوشت از طریق فرآورده‌های جانبی نیز می‌تواند در ایجاد ارزش افزوده و رونق فعالیت‌های دامپروری منطقه نقش موثری ایفا کند.

فرشبافیان با اشاره به ارزش غذایی شیر شتر تصریح کرد: شیر شتر حاوی پروتئین، کلسیم، ویتامین‌ها و مواد معدنی است و به دلیل برخورداری از میزان نسبتاً بالاتر ویتامین C در مقایسه با شیر گاو، مورد توجه مطالعات تغذیه‌ای قرار دارد. ترکیبات و میزان چربی این محصول نیز تحت تاثیر عواملی همچون نژاد، تغذیه و شرایط پرورش دام متفاوت است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسکو افزود: گوشت شتر نیز به‌عنوان یکی از منابع پروتئینی باکیفیت، ظرفیت مناسبی برای تامین بخشی از نیاز غذایی جامعه دارد و میزان چربی آن با توجه به سن دام و ویژگی‌های لاشه متغیر است.

وی همچنین پشم و موی شتر، پوست و استخوان آن را از دیگر ظرفیت‌های اقتصادی این دام برشمرد و اظهار کرد: استفاده از این فرآورده‌ها در صنایع پوشاک، چرم و صنایع دستی می‌تواند به تنوع‌بخشی فعالیت‌های اقتصادی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات دامپروری کمک کند.

فرشبافیان با تاکید بر اهمیت رعایت اصول بهداشتی در تولید و عرضه محصولات دامی خاطرنشان کرد: شیر شتر نیز همانند سایر فرآورده‌های دامی باید با رعایت ضوابط بهداشتی تولید و پس از فرآوری حرارتی مناسب مصرف شود.