فعالان حامی فلسطین در جریان راهپیمایی همبستگی در استکهلم سوئد، با اجرای نمایشی اعتراضی، تفاخر نظامیان رژیم صهیونیستی به جنایات خود در غزه را بازسازی کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۵۳ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۶

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، فعالان حامی فلسطین در جریان راهپیمایی همبستگی در استکهلم سوئد، با اجرای نمایشی اعتراضی، تفاخر نظامیان رژیم صهیونیستی به جنایات خود در غزه را بازسازی کردند.

حامیان فلسطین در سوئد ، خواستار توقف فروش سلاح به رژیم صهیونیستی، پایان اشغالگری و آزادی دکتر حسام ابوصَفیه و دیگر کادر درمان بازداشت‌شده فلسطینی شدند.

تظاهرات کنندگان تاکید کردند که برای توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، به جای صدور بیانیه‌های دیپلماتیک، باید اقدامات عملی و ملموس صورت گیرد.