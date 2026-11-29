کرسی وسیله گرمایشی سنتی، اما کاربردی برای همه دوره‌ها

کرسی در گذر زمان شکل‌های متفاوتی به خود گرفته، از کرسی‌های زغالی و نفتی تا نمونه‌های برقی امروزی. اما آنچه در همه این شکل‌ها باقی مانده، ایده ساده گرم‌کردن فضای محدود و جمع‌شدن اعضای خانواده در کنار یکدیگر است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۵