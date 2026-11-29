دریافت پیامک‌های گسترده تبلیغاتی در چند روز گذشته موجی از واکنش‌های اعتراضی را در بین مشترکان تلفن همراه کشور در پی داشته است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۴

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، پیامک‌هایی که با مصوبات گوناگون دستگاه‌های مختلف همچنان روی تلفن همراه خیلی از مشترکان ارسال می‌شود.