دستگاه پیشرفته آنالیز حرارتی همزمان (STA) با حضور معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رونمایی شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۴ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۳

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، دستگاه پیشرفته آنالیز حرارتی هم‌زمان (STA) با حضور سیدمهدی ابطحی، معاون پژوهشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل رونمایی شد.

این دستگاه با حمایت معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و بخشی از اعتبار صندوق حمایت از پژوهشگران و فناوران در دانشگاه مستقر شده است و از نظر فناوری در رده تجهیزات معتبر بین‌المللی، از جمله محصولات شرکت نتس آلمان، قرار دارد.

قابلیت انجام هم‌زمان سه آنالیز تخصصی DSC، DTG و TGA از ویژگی‌های این دستگاه است که امکان بررسی رفتار حرارتی، پایداری و خواص مواد را با دقت بالا و در زمان کمتر فراهم می‌کند.

این تجهیزات در حوزه‌های مختلفی از جمله مهندسی مواد، پلیمر، شیمی و مکانیک کاربرد دارد و امکان بررسی موادی مانند نانوذرات و کاتالیست‌ها را نیز فراهم می‌کند. این مرکز آزمایشگاهی آماده ارائه خدمات تخصصی به دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی در سطح استان و خارج از آن است.

در حاشیه این مراسم، معاون پژوهشی وزارت علوم از اجرای طرح «آتف» یا آزمایشگاه تحقیقات فردی با هدف حمایت مالی از پژوهشگران برجسته خبر داد.

ابطحی گفت: در این طرح، گرنت پایه پژوهشگران در سال نخست تا سقف یک میلیارد تومان تعیین شده که ۷۰ درصد آن در ابتدای سال پرداخت می‌شود.

وی افزود: این اعتبار برای خرید تجهیزات، پرداخت حق عضویت در مجامع علمی و شرکت در کنفرانس‌ها قابل استفاده است و هدف اصلی آن، هدایت فعالیت‌های پژوهشی به سمت حل مسائل ملی و منطقه‌ای است.

معاون پژوهشی وزارت علوم با اشاره به استقبال بخش صنعت از این طرح، از پیگیری مشوق‌های مالیاتی و تسهیلات بانکی برای راهبران آزمایشگاه‌ها خبر داد و گفت: سیاست جدید وزارت علوم، تقویت ظرفیت‌های موجود و پرهیز از ایجاد ساختارهای پژوهشی موازی و غیرضروری است.