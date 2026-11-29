هواشناسی چهارمحال و بختیاری در خصوص بارش برف و باران، آبگرفتگی معابر و سیلابی شدن رودخانه ها در استان هشدار نارنجی داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۰:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۵۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مبینی گفت: از روز فردا با ورود یک سامانه بارشی به سطح استان، به تناوب تا پایان هفته شاهد بارش باران و برف، احتمال رعد و برق ، وزش باد و کولاک برف در ارتفاعات در سطح استان می شود.

وی افزود: این سامانه تا اوایل هفته آینده در استان فعال خواهد بود.