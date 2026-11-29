از فردا؛

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی با حضور ۳۰۰ هنرمند از فردا تا 14 اذر در کرمان برگزار می‌شود

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۲۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۹

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزکرمان،کرمان دیار فرهنگ و هنر، از ۹ تا ۱۴ آذرماه میزبان هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران خواهد بود؛ رویدادی ملی و بین‌المللی که با حضور ۳۰۰ هنرمند و گروه موسیقی از مناطق مختلف کشور، نوای رنگارنگ فرهنگ و اصالت اقوام ایرانی را در این استان طنین‌انداز می‌کند.

این جشنواره در تالار فرهنگ و هنر و هتل کاوانیکا کرمان برگزار می‌شود و هنرمندان در بخش‌های ملی و بین‌المللی، علاوه بر شهر کرمان، در ۱۲ شهرستان و ۱۸ نقطه از استان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

به گفته ارجمند، دبیر جشنواره، ۲۶۲ اثر به دبیرخانه این رویداد ارسال شده و ۲۶۳ گروه هنری در کرمان به اجرای برنامه خواهند پرداخت.

هجدهمین جشنواره موسیقی نواحی ایران فرصتی ارزشمند برای پاسداشت میراث موسیقایی کشور، معرفی آیین‌ها، آواها و نغمه‌های محلی اقوام ایرانی و انتقال این گنجینه فرهنگی به نسل‌های آینده است.

در این رویداد، سازها و نغمه‌های بومی هر منطقه، روایتگر هویت، اصالت و تاریخ مردمان این سرزمین خواهند بود؛ روایتی که بار دیگر کرمان را به نقطه پیوند فرهنگ‌ها، اقوام و نسل‌های مختلف تبدیل می‌کند.