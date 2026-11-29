رئیس کمیسیون گردشگری و عضو شورای اسلامی شهر یزد، از برنامه‌ریزی برای توسعه تعاملات بین‌المللی یزد در حوزه گردشگری و محیط زیست، پیگیری فعالیت‌های فرهنگسرای گردشگری و گسترش همکاری با شهر‌های استان در چارچوب تفاهم‌نامه «اقلیم همدلی» خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۶

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حقیرالسادات با اشاره به حضور مدیر روابط عمومی شهرداری یزد در نشست کمیسیون گردشگری اظهار کرد: در این نشست، گزارشی از تحولات مربوط به خواهرخواندگی‌ها و حضور شهرداری یزد در مجمع شهر‌های آسیایی ارائه شد. بر اساس این گزارش، مدیر روابط عمومی شهرداری یزد با دریافت حکم جدید به‌عنوان نماینده شهرداری یزد در این مجمع معرفی شده است تا هدایت کمیته‌های محیط زیست و گردشگری را بر عهده بگیرد.

وی افزود: در همین راستا، مقرر شد در نخستین فرصت دیداری با رئیس مجمع شهر‌های آسیایی در تهران انجام شود تا ضمن اعلام آمادگی یزد برای ایفای نقش مؤثرتر در این مجموعه، زمینه توسعه ارتباطات با کشور‌های آسیایی، تعامل با سفرا و برگزاری برنامه‌های مشترک حضوری و مجازی فراهم شود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد در ادامه با اشاره به عملکرد فرهنگسرای گردشگری شهرداری یزد بیان کرد: طی یک ماه گذشته بیش از پنج برنامه متنوع و عمومی در این فرهنگسرا برگزار شده که از جمله آنها می‌توان به جشن برداشت زعفران، برنامه‌های مرتبط با عسل، فعالیت‌های کمیته گردشگری دست‌بافته‌ها و گلیم، بزرگداشت فرخی یزدی و برنامه ایران‌شناسی اشاره کرد.

وی با تأکید بر ضرورت تداوم این فعالیت‌ها تصریح کرد: مقرر شده است برنامه‌های فرهنگسرای گردشگری در هفته‌ها و ماه‌های آینده نیز با جدیت دنبال و گزارش اقدامات به‌صورت مستمر به کمیسیون گردشگری و شهروندان ارائه شود. راه‌اندازی این فرهنگسرا برای نخستین بار در کشور، ظرفیت ارزشمندی برای مشارکت ذی‌نفعان و فعالان گردشگری و اجرای برنامه‌های متنوع برای شهروندان ایجاد کرده است.

حقیرالسادات همچنین با اشاره به تفاهم‌نامه «اقلیم همدلی» میان ۱۳ شهرداری شهر‌های مختلف استان که با ابتکار و پیگیری شهرداری یزد، اداره گردشگری شهرداری و کمیسیون گردشگری شکل گرفته است، گفت: در ادامه این همکاری‌ها، بازدید اخیر از شهر میبد و گفت‌و‌گو با مجموعه مدیریت شهری و دانشگاه میبد، زمینه بررسی همکاری‌های جدید را فراهم کرد.

وی ادامه داد: در این راستا، موضوع انعقاد قرارداد‌های سه‌جانبه میان کمیسیون گردشگری، مجموعه مدیریت شهری میبد و دانشگاه میبد برای پیگیری مسائل و ظرفیت‌های شناسایی‌شده در جریان بازدید مطرح شد. همچنین مقرر شد در هفته‌های آینده بازدید‌های دوره‌ای از دیگر شهر‌های استان با حضور اعضای کمیسیون و جمعی از مدیران و کارشناسان حوزه گردشگری و ارتباطات بین‌الملل انجام شود.

رئیس کمیسیون گردشگری شورای اسلامی شهر یزد خاطرنشان کرد: هدف از این بازدیدها، انتقال تجربیات موفق یزد در حوزه گردشگری به سایر شهر‌های استان، شناسایی ظرفیت‌های مشترک و اجرای مفاد تفاهم‌نامه اقلیم همدلی است تا با هم‌افزایی میان مدیریت شهری، دانشگاه‌ها و فعالان گردشگری، زمینه توسعه گردشگری و معرفی توانمندی‌های شهر‌های استان بیش از گذشته فراهم شود.