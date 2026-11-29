رئیس جمعیت هلال‌احمر گفت: برای نخستین‌بار، هزار دانش‌آموز عضو کانون‌های هلال‌احمر در بزرگ‌ترین اجرای هم‌زمان سرود کشور، به مناسبت روز جهانی داوطلب، هم‌صدا می‌شوند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۷ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، پیرحسین کولیوند، رئیس جمعیت هلال‌احمر اظهار کرد: بزرگ‌ترین اجرای هم‌زمان سرود در قالب یک رویداد ملی و با مشارکت ۳۱ استان کشور رقم خواهد خورد؛ رویدادی که قرار است صدای هزار دانش‌آموز را از سراسر ایران به یک نغمه مشترک از همدلی، وحدت و عشق به میهن تبدیل کند.

وی افزود: در این اقدام فرهنگی و ملی، هزار دانش‌آموز عضو کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر، هم‌زمان با روز جهانی داوطلب، ۱۴ آذرماه، در قالب طرح «آوای میدان» هم‌صدا می‌شوند تا پیام ایثار، همبستگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را در سراسر کشور طنین‌انداز کنند.

کولیوند بیان کرد: طرح ملی «آوای میدان» فراتر از یک اجرای گروهی سرود، نمادی از هم‌صدایی نسل نوجوان ایران و جلوه‌ای از ظرفیت‌های فرهنگی و هنری اعضای کانون‌های دانش‌آموزی هلال‌احمر است؛ حرکتی که با هدف تقویت هویت ملی، شکوفایی استعداد‌های نوجوانان و ترویج فرهنگ داوطلبی، ۳۱ استان کشور را در یک رویداد مشترک به‌هم پیوند می‌دهد.