براساس اعلام برگزارکنندگان بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت ۱۲۱ نفر از شرکت‌کنندگان در رشته «حفظ و مفاهیم کل قرآن کریم» موفق شدند، بالاترین امتیاز این آزمون را به دست آورند. از میان این افراد ۷۰ نفر از بانوان و ۵۱ نفر از آقایان هستند که توانستند امتیاز کامل ۱۰۰ از ۱۰۰ را کسب کنند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۴۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۳

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، در بیستمین دوره آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، ۱۲۱ شرکت‌کننده در رشته «حفظ و مفاهیم کل قرآن» موفق به دریافت امتیاز کامل ۱۰۰ شدند.

این دوره از آزمون سراسری قرآن و عترت با هدف سنجش دانش و مهارت‌های قرآنی شرکت‌کنندگان در رشته‌های مختلف برگزار شده است.

بیستمین آزمون سراسری قرآن و عترت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، پس از حدود هفت سال وقفه، پنجشنبه ۲۸ آبان با حضور ۸۸ هزار و ۸۵۵ شرکت‌کننده در سراسر کشور برگزار شد. این آزمون در ۲۷ رشته و چهار سرفصل با مشارکت یک‌هزار و ۲۷۴ مؤسسه قرآنی در ۳۸۴ حوزه امتحانی به اجرا درآمد.