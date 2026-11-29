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افزایش سرعت شیوع آنفولانزا در چهارمحال و بختیاری
سرعت شیوع آنفولانزا در استان چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۲
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، پرهیز از تجمعات غیرضرور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت دست و تنفسی و تهویه مناسب محیط از گسترش این بیماری جلوگیری میکند.
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