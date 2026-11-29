سرعت شیوع آنفولانزا در استان چهارمحال و بختیاری در حال افزایش است.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۹:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۲

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، پرهیز از تجمعات غیرضرور، استفاده از ماسک، رعایت فاصله گذاری اجتماعی، بهداشت دست و تنفسی و تهویه مناسب محیط از گسترش این بیماری جلوگیری می‌کند.