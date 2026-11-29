رئیس دادگستری میاندرود در مراسم تجلیل از بانوان شاغل این مجموعه، رضایتمندی مردم از عملکرد آنان را مایه افتخار دستگاه قضایی شهرستان دانست.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین حمزه‌علی رئیس دادگستری شهرستان میاندرود در مراسم تجلیل از بانوان شاغل این مجموعه به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز زن و تکریم مقام مادر، منابع انسانی را مهم‌ترین سرمایه هر دستگاه دانست و بر ضرورت قدردانی از تلاش کارکنان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در پیشبرد اهداف مجموعه قضایی گفت: بانوان همکار در کنار مسئولیت مادری و مدیریت امور خانواده، با تعهد و انگیزه در محیط کار حضور دارند و عملکرد آنان در مجموعه قضایی شهرستان رضایت‌بخش است.

حمزه‌علی رضایتمندی مردم از عملکرد بانوان را یکی از نقاط قوت دادگستری میاندرود دانست و افزود: میزان نارضایتی از عملکرد بانوان همکار بسیار پایین است و این موضوع از نظر کیفیت خدمت‌رسانی و راندمان کاری مایه افتخار مجموعه قضایی است.

رئیس دادگستری میاندرود، تکریم کارکنان را فراتر از برگزاری مراسم دانست و گفت: شنیدن دغدغه‌ها، گفت‌وگو، همدلی و ایجاد فضای صمیمی در محیط کار، حتی با وجود محدودیت امکانات و بودجه، می‌تواند به تقویت انگیزه و نشاط کارکنان کمک کند.

وی همچنین با تأکید بر نقش‌آفرینی زنان در عرصه‌های اجتماعی، اداری و مدیریتی افزود: در مجموعه قضایی، ملاک واگذاری مسئولیت، شایستگی، توانایی و کارآمدی افراد است و نه جنسیت؛ بنابراین باید زمینه رشد و پیشرفت بیشتر بانوان فراهم شود.

حمزه‌علی در بخش دیگری از سخنان خود از فداکاری مادران و همسران شهدا و همسران جانبازان قدردانی کرد و آنان را الگوهایی از صبر، ایثار و مسئولیت‌پذیری دانست.

وی همچنین با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، ولایت‌مداری و دفاع از حق را از آموزه‌های برجسته زندگی آن حضرت برشمرد.