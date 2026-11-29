تجلیل از بانوان شاغل در دادگستری میاندرود
رئیس دادگستری میاندرود در مراسم تجلیل از بانوان شاغل این مجموعه، رضایتمندی مردم از عملکرد آنان را مایه افتخار دستگاه قضایی شهرستان دانست.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، حسین حمزهعلی رئیس دادگستری شهرستان میاندرود در مراسم تجلیل از بانوان شاغل این مجموعه به مناسبت ولادت حضرت فاطمه زهرا(س)، روز زن و تکریم مقام مادر، منابع انسانی را مهمترین سرمایه هر دستگاه دانست و بر ضرورت قدردانی از تلاش کارکنان تأکید کرد.
وی با اشاره به نقش مؤثر بانوان در پیشبرد اهداف مجموعه قضایی گفت: بانوان همکار در کنار مسئولیت مادری و مدیریت امور خانواده، با تعهد و انگیزه در محیط کار حضور دارند و عملکرد آنان در مجموعه قضایی شهرستان رضایتبخش است.
حمزهعلی رضایتمندی مردم از عملکرد بانوان را یکی از نقاط قوت دادگستری میاندرود دانست و افزود: میزان نارضایتی از عملکرد بانوان همکار بسیار پایین است و این موضوع از نظر کیفیت خدمترسانی و راندمان کاری مایه افتخار مجموعه قضایی است.
رئیس دادگستری میاندرود، تکریم کارکنان را فراتر از برگزاری مراسم دانست و گفت: شنیدن دغدغهها، گفتوگو، همدلی و ایجاد فضای صمیمی در محیط کار، حتی با وجود محدودیت امکانات و بودجه، میتواند به تقویت انگیزه و نشاط کارکنان کمک کند.
وی همچنین با تأکید بر نقشآفرینی زنان در عرصههای اجتماعی، اداری و مدیریتی افزود: در مجموعه قضایی، ملاک واگذاری مسئولیت، شایستگی، توانایی و کارآمدی افراد است و نه جنسیت؛ بنابراین باید زمینه رشد و پیشرفت بیشتر بانوان فراهم شود.
حمزهعلی در بخش دیگری از سخنان خود از فداکاری مادران و همسران شهدا و همسران جانبازان قدردانی کرد و آنان را الگوهایی از صبر، ایثار و مسئولیتپذیری دانست.
وی همچنین با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س)، ولایتمداری و دفاع از حق را از آموزههای برجسته زندگی آن حضرت برشمرد.