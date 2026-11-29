مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین از تولید حدود ۱۷ هزار تن لوبیا چشم‌بلبلی در مزارع این شهرستان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۸ کد خبر : ۵۹۸۰۲۴۰

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،محمد حیدری گفت: عملیات برداشت این محصول از ۱۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی قیروکارزین که از اوایل آبان‌ماه آغاز شده بود، در اوایل آذرماه به پایان رسید.

او با اعلام پایان برداشت لوبیا چشم‌بلبلی در سال زراعی جاری بیان کرد: این محصول به دلیل استقبال مصرف‌کنندگان، ارزش غذایی مطلوب و جایگاه آن در سبد غذایی خانوارها، مورد توجه کشاورزان این شهرستان قرار دارد و سهم قابل توجهی از الگوی کشت منطقه را به خود اختصاص داده است.

حیدری با اشاره به شیوه‌های برداشت لوبیا چشم‌بلبلی افزود: این عملیات در قیروکارزین به دو روش سنتی و مکانیزه انجام می‌شود که در روش سنتی، پس از درو، بوته‌ها جمع‌آوری و به محل خرمن منتقل می‌شوند و پس از خشک شدن، با استفاده از تراکتور کوبیده شده و در مرحله پایانی، دانه‌ها با کمک جریان باد از بقایای گیاهی جدا می‌شوند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان قیروکارزین ادامه داد: روش سنتی با وجود زمان‌بر بودن و دشواری بیشتر، به حفظ کیفیت دانه‌ها و کاهش شکستگی آنها کمک می‌کند و محصولی با کیفیت و بازارپسندی بالاتر به دست می‌دهد؛ در مقابل، استفاده از کمباین سرعت برداشت را افزایش می‌دهد، اما ممکن است محصول برداشت‌شده از نظر کیفیت دانه با محصول حاصل از روش سنتی تفاوت‌هایی داشته باشد.

او با تأکید بر رعایت نکات فنی در زمان برداشت این محصول بیان کرد: برای کاهش ریزش و تلفات دانه‌ها، عملیات برداشت لوبیا چشم‌بلبلی عمدتاً در ساعات شب و اوایل صبح انجام می‌شود.

حیدری با اشاره به آثار اقتصادی کشت این محصول در شهرستان قیروکارزین گفت: کشت و برداشت لوبیا چشم‌بلبلی علاوه بر تأمین بخشی از نیاز بازار، زمینه اشتغال مستقیم حدود ۷۰۰ نفر را در قیروکارزین فراهم کرده است.