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دعوت از مردم کهگیلویه و بویراحمد به پویش ملی «درختکاری در سایه مادر»
مسئول روابط عمومی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از مردم، دستگاههای اجرایی و مسئولان استان برای مشارکت در پویش ملی «درختکاری در سایه مادر» دعوت کرد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۸
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، وحید تهمورسی مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعلام مناطق تعیینشده برای کاشت نهال در شهرستانهای استان، گفت: پویش ملی «درختکاری در سایه مادر» به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر، روز دوشنبه ۹ آذرماه، ساعت ۹ صبح بهصورت همزمان در سراسر کشور برگزار میشود.
وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت و توسعه منابع طبیعی افزود: این پویش فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام مادر، ترویج فرهنگ درختکاری و گسترش مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت است.
سخنگوی منابع طبیعی استان با اعلام مناطق پیشبینیشده برای اجرای این پویش در شهرستانهای مختلف، از مردم شریف و طبیعتدوست کهگیلویه و بویراحمد، دستگاههای اجرایی و مسئولان خواست با حضور در این برنامه ملی، در کاشت نهال و توسعه فضای سبز استان مشارکت کنند.
تهمورسی در ادامه، محلهای اجرای پویش «درختکاری در سایه مادر» در استان را به شرح زیر اعلام کرد:
شهرستان بویراحمد: منطقه مختار، روستای دارتا
شهرستان دنا: روستای کریک
شهرستان گچساران: منطقه پکک
شهرستان کهگیلویه: منطقه حفاظتشده گردکی دیشموک
شهرستان چرام: ورودی منطقه سرفاریاب
شهرستان لنده: گلزار شهدای روستای سرآسیاب
شهرستان بهمئی: منطقه سرزرد لیکک
شهرستان باشت: نسه بوستان
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