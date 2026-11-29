مسئول روابط عمومی منابع طبیعی کهگیلویه و بویراحمد از مردم، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان استان برای مشارکت در پویش ملی «درختکاری در سایه مادر» دعوت کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، وحید تهمورسی مدیر روابط عمومی اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان با اعلام مناطق تعیین‌شده برای کاشت نهال در شهرستان‌های استان، گفت: پویش ملی «درختکاری در سایه مادر» به مناسبت سالروز ولادت باسعادت حضرت فاطمه زهرا (س)، روز زن و روز مادر، روز دوشنبه ۹ آذرماه، ساعت ۹ صبح به‌صورت همزمان در سراسر کشور برگزار می‌شود.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردمی در حفاظت و توسعه منابع طبیعی افزود: این پویش فرصتی ارزشمند برای پاسداشت مقام مادر، ترویج فرهنگ درختکاری و گسترش مشارکت اجتماعی در حفاظت از طبیعت است.

سخنگوی منابع طبیعی استان با اعلام مناطق پیش‌بینی‌شده برای اجرای این پویش در شهرستان‌های مختلف، از مردم شریف و طبیعت‌دوست کهگیلویه و بویراحمد، دستگاه‌های اجرایی و مسئولان خواست با حضور در این برنامه ملی، در کاشت نهال و توسعه فضای سبز استان مشارکت کنند.

تهمورسی در ادامه، محل‌های اجرای پویش «درختکاری در سایه مادر» در استان را به شرح زیر اعلام کرد:

شهرستان بویراحمد: منطقه مختار، روستای دارتا

شهرستان دنا: روستای کریک

شهرستان گچساران: منطقه پکک

شهرستان کهگیلویه: منطقه حفاظت‌شده گردکی دیشموک

شهرستان چرام: ورودی منطقه سرفاریاب

شهرستان لنده: گلزار شهدای روستای سرآسیاب

شهرستان بهمئی: منطقه سرزرد لیکک