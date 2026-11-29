شماری از فعالان رسانه‌ای در انگلیس با تاکید بر اینکه فدا کردن اصول، سازمان ملل متحد را به نابودی می‌کشاند نه نجات آن، خواستار دقت در انتخاب دبیر کل جدید سازمان ملل متحد شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۷

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما، از لندن، شماری از فعالان رسانه‌ای در انگلیس با تاکید بر اینکه فدا کردن اصول، سازمان ملل متحد را به نابودی می‌کشاند نه نجات آن، خواستار دقت در انتخاب دبیر کل جدید سازمان ملل متحد شدند.

در این میان هیات نویسندگان نشریه گاردین تاکید کردند که دولت انگلیس باید به مخالفت با نامزد بدنام امارات عربی متحده، لانا نسیبه، ادامه دهد، مسیری اخلاقی که عملگرایانه نیز هست.

آینده سازمان ملل متحد در عصر مصونیت از مجازات برای جنایات، جنگ‌های شدید، خصومت آشکار آمریکا، بحران بودجه و بن‌بست شورای امنیت به ندرت تا این حد خطرناک به نظر رسیده است، به طور گسترده توافق شده که انتخاب دبیرکل بعدی آن بسیار مهم است.

تحت سازوکار انتخاب غیرشفاف از اعضای شورای امنیت به طور خصوصی در مورد دیدگاه‌هایشان در مورد هر نامزد نظرسنجی می‌شود، رأی "منع" از یکی از پنج عضو دائم، دیپلماسی است به معنای وتو. تنها زمانی که اجماع حاصل شود، مجمع عمومی در مورد نامزد نظر می‌دهد. نظرسنجی غیررسمی بعدی قرار است روز دوشنبه برگزار شود و هنوز هیچ توافقی در چشم انداز نیست. با اتمام دوره آنتونیو گوترش در ۳۱ دسامبر این کرسی می‌تواند نخستین بار خالی بماند.

مدت‌هاست که انتظار می‌رود یک دبیرکل زن انتخاب شود در حالی که چرخش غیر رسمی منطقه‌ای یک نامزد از آمریکای لاتین یا کارائیب را پیشنهاد می‌دهد، ربکا گرینسپان، دیپلمات سابق کاستاریکایی و از افراد داخلی سازمان ملل، پیشتاز آشکار بود، اما تصور می‌شود که به دلیل انتقادش از اسرائیل و موضعش در قبال اوکراین، مورد مخالفت آمریکا و روسیه قرار گرفته است. لانا نسیبه، وزیر امارات متحده عربی و سفیر سابق در سازمان ملل، دیر وارد این رقابت شد، اما اکنون در مرکز آن قرار گرفته است و روسیه و آمریکا از او حمایت می‌کنند در حالی که گفته می‌شود چین، بریتانیا و فرانسه او را "منصرف" کرده‌اند. نامزد سوم، رافائل گروسی از آرژانتین، رئیس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است و روسیه با او مخالف است و هنوز هم ممکن است یک نامزد دیرهنگام دیگر ظاهر شود.

آقای گوترش صدای قدرتمندی از وجدان بوده است، اما بسیاری خواهان یک واسطه معامله فعال‌تر برای تقویت سازمان ملل‌اند. گفتنش آسان‌تر از انجام دادنش است. حامیان خانم نسیبه معتقدند که او همان نوع کنشگر سیاسی مورد نیاز است. اما نامزدی او به درستی باعث خشم در سودان و در میان گروه‌های حقوق بشر و نمایندگان مجلس شده است، زیرا او در خط مقدم تطهیر دخالت امارات در جنگ داخلی ویرانگر - از جمله رد یافته‌های سازمان ملل - بوده است.

هر دو طرف مرتکب جنایات شده‌اند، اما نیرو‌های پشتیبانی سریع (RSF) سابقه‌ی بسیار تیره‌ای دارند، به طوری که یک مأموریت سازمان ملل متحد «نشانه‌هایی از نسل‌کشی» را در قتل‌های قومی و خشونت جنسی که پاییز گذشته در الفاشر مرتکب شده بود، گزارش کرد. بسیاری از بازیگران خارجی دستشان به خون سودانی‌ها آلوده است، اما امارات متحده عربی نخستین کسی بود که وارد این درگیری شد و جنگ را شعله ور کرد، این کشور حمایت از نیرو‌های پشتیبانی سریع را انکار می‌کند.

اما شواهد فزاینده‌ای وجود دارد که نشان می‌دهد نقش آن از جمله تأمین سلاح و مزدور، طبق گزارش‌های سازمان ملل و سایر گزارش‌ها بسیار گسترده‌تر از دیگران است و این جنگ وحشیانه را ادامه می‌دهد، خانم نسیبه می‌گوید که به عنوان دبیرکل مستقل عمل خواهد کرد. امارات متحده عربی به شدت از طرف او لابی می‌کند.

این یک آزمون برای سیاست خارجی دولت برنهام است. برخی در دولت از ناخشنود کردن آمریکا می‌ترسند و از مزایای اقتصادی و امنیتی روابط با امارات متحده عربی استقبال می‌کنند، اما این، آنطور که این مقامات می‌گویند، انتخاب بین اصول و عمل‌گرایی نیست و هیچ چیز عمل‌گرایانه‌ای در انتصاب نامزد یک کشور آشوبگر و ماجراجو که به درگیری در قلب سیستم چند جانبه دامن می‌زند، وجود نخواهد داشت و خانم نسیبه مطمئناً با آشکار شدن شواهد بیشتر از نقش ابوظبی در جنگ‌های متعدد بیش‌تر در معرض خطر قرار خواهد گرفت. انتخاب او، لکه اخلاقی و مصونیت از مجازات را در سازمان ملل تثبیت می‌کند، سازمانی که در دنیای تجاوز و آشفتگی نمی‌تواند چیزی بهتر، هر چند ناقص را تحمل کند و این امر نه تنها این نهاد را احیا نمی‌کند بلکه خطر محکومیت آن را نیز به همراه خواهد داشت و بریتانیا نباید تردید کند.