رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در نشست با رئیس وکلای قوه قضاییه، بیان داشت: مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه با اخلالگران اقتصادی امروز امری لازم، ضروری و اساسی است که باید در راس امورات اجرایی کشور قرار بگیرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۴ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سردار حسین رحیمی در نشست با رئیس وکلای قوه قضاییه با تبریک سالروز ولادت با سعادت حضرت فاطمه الزهرا (س)، بیان داشت: امروز پلیس امنیت اقتصادی در خط مقدم مقابله و مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی قرار دارد و در این مسیر برای رسیدن به راهبرد‌های تدوین شده از ظرفیت همه سازمان‌ها و نهاد‌های مسئول استفاده لازم را بعمل می‌آورد.

رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا در ادامه با تشریح ماموریت‌های این پلیس و ارائه بخشی از عملکرد ۸ ماهه سال جاری در حوزه‌های مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی، عنوان داشت: دشمنان قسم خورده ما از بدو پیروزی انقلاب تلاش دارند تا با انحا مختلف از جمله جنگ اقتصادی که تحریم‌ها و مصادره و مسدود کردن پول‌های کشور و حتی تلاش برای وارد کردن کالای قاچاق به کشور و... سرزمین ما را مستعمره خود ساخته و منابع و منافع آن را استثمارنمایند.

سردار رحیمی با بیان اینکه کسانی که به اقتصاد کشور خیانت می‌کنند مصداق بارز مجرمین اقتصادی هستند، بیان داشت: مقابله و مبارزه جدی و همه جانبه با اخلالگران اقتصادی امروز امری لازم، ضروری و اساسی است که باید در راس امورات اجرایی کشور قرار بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه در شرایط جنگی بر خورد با سوداگران اقتصادی باید به گونه‌ای اجرا گردد که درس عبرتی برای سایرین شود، عنوان داشت: بدون شک همکاری و هم افزایی مرکز وکلای قوه قضاییه می‌تواند در تحقق این مهم بسیار اثر گذار باشد.

سردار رحیمی در پایان با اشاره به اینکه باید تعامل، همکاری و هم افزایی بیشتری بین مجموعه پلیس و قوه قضاییه وجود داشته باشد و لازم است در این زمینه پیوست حقوقی لازم بین طرفین تدوین و تنظیم و اجرایی شود، بیان داشت: مطابق راهبرد‌های تدوین شده و برای مقابله اثر گذار‌تر با جرائم اقتصادی به زودی تفاهم نامه همکاری پلیس امنیت اقتصادی و مرکز وکلای قوه قضاییه تنظیم و اجرایی خواهد شد.

پیوست حقوقی برای مقابله با جرائم اقتصادی منعقد می‌شود

در ادامه دکتر عبداللهیان پور رئیس مرکز وکلای قوه قضاییه با قدردانی تلاش‌های پلیس امنیت اقتصادی در راستای مقابله و مبارزه با جرائم و مفاسد اقتصادی، عنوان داشت: بدون شک مبارزه و مقابله با جرائم و مفاسد اقتصادی نیازمند پیوست حقوقی است و ما تلاش داریم تا این موضوع با همکاری پلیس امنیت اقتصادی تحقق یابد.