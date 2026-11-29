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نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای
رئیس سازمان انرژی اتمی از دستیابی به رکورد جدید تولید ۸۳ میلیارد کیلووات ساعت برق هستهای در نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۵
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای در مرکز بسیج سازمان صداوسیما گفت: این دستاورد موجب صرفه جویی در مصرف ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام شده است.
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