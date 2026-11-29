رئیس سازمان انرژی اتمی از دستیابی به رکورد جدید تولید ۸۳ میلیارد کیلووات ساعت برق هسته‌ای در نیروگاه اتمی بوشهر خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۵

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما ، محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاورد‌های صنعت هسته‌ای در مرکز بسیج سازمان صداوسیما گفت: این دستاورد موجب صرفه جویی در مصرف ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام شده است.