هم‌زمان با آغاز هفته زن، جمعی از بانوان عضو هیئت دولت، مدیران زن، مادران شهدا و خانواده‌های ایثارگران، با حضور در جوار مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با آرمان‌های انقلاب تجدید میثاق کردند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۴



به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تجدید میثاق با رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز یکشنبه 7 آذرماه و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، زهرا بهروزآذر، معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست برگزار شد.



در این مراسم، اعضای دولت همراه با جمعی از خانواده‌های شهدا و مدیران زن، همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، با حضور در مرقد رهبر شهید انقلاب اسلامی، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.