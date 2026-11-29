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آغاز برنامههای هفته زن با تجدید میثاق بانوان دولت و مادران شهدا
همزمان با آغاز هفته زن، جمعی از بانوان عضو هیئت دولت، مدیران زن، مادران شهدا و خانوادههای ایثارگران، با حضور در جوار مزار رهبر شهید انقلاب اسلامی، با آرمانهای انقلاب تجدید میثاق کردند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۴
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، آیین تجدید میثاق با رهبر شهید انقلاب اسلامی، روز یکشنبه 7 آذرماه و با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، زهرا بهروزآذر، معاون رئیسجمهور در امور زنان و خانواده، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، شینا انصاری، رئیس سازمان حفاظت محیطزیست برگزار شد.
در این مراسم، اعضای دولت همراه با جمعی از خانوادههای شهدا و مدیران زن، همزمان با ولادت حضرت زهرا (س) و روز زن، با حضور در مرقد رهبر شهید انقلاب اسلامی، یاد و خاطره ایشان را گرامی داشتند.
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