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بازدید دانشآموزان کوهرنگ از مناطق عملیاتی جنوب کشور
دانشآموزان شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری در قالب کاروان راهیان نور از مناطق عملیاتی جنوب کشور بازدید می کنند
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۱:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۳
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