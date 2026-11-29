ثبت‌نام نوبت دوم آزمون شفاهی بیست‌ویکمین دوره ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی به حافظان قرآن کریم از امروز هشتم آذر آغاز شده و تا یازدهم آذرماه ادامه خواهد داشت. این مهلت تمدید نخواهد شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۳۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۲

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، آزمون حفظ ثبت‌نام نوبت دوم آزمون شفاهی بیست‌ویکمین دوره آزمون‌های ارزیابی و اعطای مدرک تخصصی حفظ قرآن کریم از امروز یکشنبه، هشتم آذر آغاز شده و داوطلبان واجد شرایط تا چهارشنبه، یازدهم آذر فرصت دارند برای ثبت‌نام اقدام کنند. این مهلت چهارروزه تمدید نخواهد شد.

حافظانی که در مقاطع ۱۰، ۲۰ و ۳۰ جزء در آزمون کتبی مرحله نخست سال جاری پذیرفته شده یا براساس مدارک حوزوی و دانشگاهی دارای معافیت از این مرحله بوده‌اند، اما در آزمون شفاهی نوبت اول موفق به کسب حدنصاب نشده‌اند، می‌توانند در این نوبت ثبت‌نام کنند.

همچنین حافظان کل قرآن کریم که در مرحله نخست آزمون، مجاز به شرکت در مرحله شفاهی برای دریافت مدارک درجات یک تا سه بوده‌اند، اما پس از شرکت در آزمون شفاهی صرفاً موفق به کسب مدرک درجه سه شده‌اند، در صورت تمایل به ارتقای مدرک خود به درجات یک و دو، امکان ثبت‌نام در این مرحله را خواهند داشت.

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، حافظان رشته ۳۰ جزء و ۲۰ جزء که در نوبت نخست آزمون شفاهی مردود شده‌اند، می‌توانند به انتخاب خود مقطع آزمون را کاهش دهند؛ به این ترتیب، حافظان ۳۰ جزء امکان تغییر رشته به ۲۰ یا ۱۰ جزء و حافظان ۲۰ جزء امکان تغییر رشته به ۱۰ جزء را خواهند داشت.

در این میان، حافظان کل قرآن که در مرحله شفاهی نوبت نخست، مجاز به شرکت در مرحله سوم آزمون برای دریافت مدرک درجات یک و دو شده‌اند، در حال حاضر نیازی به ثبت‌نام مجدد ندارند.

آزمون شفاهی نوبت دوم در استان‌های مختلف از ۱۸ تا ۲۷ آذرماه ۱۴۰۵ برگزار خواهد شد و تاریخ دقیق برگزاری آزمون در هر استان از طریق سامانه ثبت‌نام قابل مشاهده است.

فرایند ثبت‌نام شامل انتخاب حوزه و رشته آزمون، پرداخت هزینه، مطالعه و پذیرش تعهدات و قوانین و در نهایت تأیید نهایی ثبت‌نام است. پس از تکمیل موفقیت‌آمیز مراحل، پیام تأیید در سامانه نمایش داده شده و پیامک موفقیت ثبت‌نام نیز به شماره تلفن همراه ثبت‌شده داوطلب ارسال خواهد شد.

هزینه ثبت‌نام نیز در این آزمون سه میلیون و ۵۰۰ هزار ریال تعیین شده است که از طریق درگاه بانکی سامانه دریافت خواهد شد.

علاقه‌مندان برای ثبت‌نام می‌توانند به سایت تلاوت، بخش «اعطای مدرک به حافظان» به نشانی azmoonhefz.telavat.ir و همچنین کانال «حافظان قرآن ایران» در پیام‌رسان ایتا https://eitaa.com/Hafezan_quran_iran/۱۴۱۶ مراجعه کنند.