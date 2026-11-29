پنج واحد نانوایی در قائم‌شهر به دلیل کم‌فروشی و تعطیلی خودسرانه، پس از تشکیل پرونده به تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۳ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۱

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، معصومه صفری اوریمی مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر گفت: در گشت مشترک بازرسی از ۱۰ واحد نانوایی این شهرستان، پنج واحد به دلیل تخلفاتی از جمله کم‌فروشی و تعطیلی خودسرانه شناسایی و پس از تشکیل پرونده به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

وی افزود: این بازرسی‌ها با هدف بررسی نحوه فعالیت نانوایی‌ها، نظارت بر رعایت ضوابط صنفی و جلوگیری از تخلفات در عرضه نان انجام شد.

مدیر جهاد کشاورزی قائم‌شهر گفت: این گشت با مشارکت بازرسان فرمانداری، نماینده اتحادیه نانوایان و مسئول بازرسی جهاد کشاورزی شهرستان اجرا شد و عملکرد واحدها و نحوه ارائه خدمات به شهروندان مورد بررسی قرار گرفت.

صفری اوریمی با تأکید بر اهمیت صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، نان را یکی از کالاهای اساسی و پرمصرف خانوار دانست و افزود: کم‌فروشی و تعطیلی خودسرانه نانوایی‌ها می‌تواند دسترسی مردم به نان مورد نیاز را مختل کند؛ ازاین‌رو نظارت مستمر بر عملکرد این واحدها و برخورد قانونی با تخلفات دنبال می‌شود.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده تخلفاتی مانند گران‌فروشی، کم‌فروشی، تعطیلی خودسرانه یا عرضه خارج از ضوابط، موضوع را از طریق سامانه ۱۲۴ بازرسی و نظارت اداره صنعت، معدن و تجارت گزارش کنند.