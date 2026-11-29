ایستادگی جان‌فدایان لرستانی در شب ۲۷۳ سنگر خیابان برای خونخواهی امام مجاهد شهید و دفاع از ولایت و وطن همچنان در میدان غیرت و مقاومت ادامه دارد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۳۰

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛مردم ولایتمدار و انقلابی استان لرستان همزمان با شب ولادت با سعادت ام ابیها حضرت فاطمه زهزا سلام الله علیها و گرامیداشت مقام مادر و روز زن، در شب۲۷۳ حضور مقتدرانه در میدان ها و خیابان ها برای خونخواهی امام مجاهد شهید و گوش به فرمان رهبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت الله امام سیدمجتبی خامنه‌ای(مد ظله العالی) همچنان با مشت های گره کرده و گام های استوار بر عهد و وفاداری خود با قائد شهید امت ،پیروی از ولایت و حمایت از نیروهای مسلح و جبهه ی مقاومت ایستاده‌اند.