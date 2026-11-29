افتتاح نمایشگاه دستاوردهای صلح آمیز هستهای در سازمان صدا و سیما
دستیابی به نصاب جدید تولید ۸۳ میلیارد وات ساعت برق هستهای در نیروگاه اتمی بوشهر. رئیس سازمان انرژی اتمی در حاشیه بازدید از نمایشگاه دستاوردهای صنعت هستهای در مرکز بسیج سازمان صدا و سیما گفت: این دستاورد موجب صرفه جویی در مصرف ۱۳۵ میلیون بشکه نفت خام شده است.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۱۱ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۹
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