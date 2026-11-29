تصادف زنجیرهای در محور قیروکارزین _جهرم با ۶ مصدوم
رئیس جمعیت هلالاحمر قیروکارزین از مصدومیت شش نفر در پی تصادف زنجیرهای سه خودرو در محور قیروکارزین به جهرم خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلالاحمر شهرستان قیروکارزین، گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیرهای سه خودرو نیسان، ساینا و تندر ۹۰ در محور قیروکارزین _جهرم به هلالاحمر اعلام شد.
ایوب مرزبان افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از نجاتگران هلالاحمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.
مرزبان در ادامه بیان کرد: این حادثه شش مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پساز ارزیابی و ایمنسازی صحنه، اقدامات اولیه پیشبیمارستانی را انجام دادند و سپس مصدومان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.
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