رئیس جمعیت هلال‌احمر قیروکارزین از مصدومیت شش نفر در پی تصادف زنجیره‌ای سه خودرو در محور قیروکارزین به جهرم خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۷

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،رئیس جمعیت هلال‌احمر شهرستان قیروکارزین، گفت: گزارشی مبنی بر تصادف زنجیره‌ای سه خودرو نیسان، ساینا و تندر ۹۰ در محور قیروکارزین _جهرم به هلال‌احمر اعلام شد.

ایوب مرزبان افزود: بلافاصله یک تیم امدادی از نجاتگران هلال‌احمر با خودرو آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند.

مرزبان در ادامه بیان کرد: این حادثه شش مصدوم به همراه داشت که نجاتگران پس‌از ارزیابی و ایمن‌سازی صحنه، اقدامات اولیه پیش‌بیمارستانی را انجام دادند و سپس مصدومان را برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل دادند.