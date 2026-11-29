همزمان با سراسر کشور رزمایش سراسری زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال و بختیاری

همزمان با سراسر کشور، بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال و بختیاری با رمز یا فاطمه زهرا (س) برگزار شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۶