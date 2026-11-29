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همزمان با سراسر کشور رزمایش سراسری زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال و بختیاری
همزمان با سراسر کشور، بیست و هشتمین رزمایش سراسری زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال و بختیاری با رمز یا فاطمه زهرا (س) برگزار شد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۶
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، مدیرکل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری گفت: این مانور با شعار مدرسه ایمن _ جامعه تاب آور در ۱۸ منطقه آموزش و پرورش استان برگزار شد.
خدادادی افزود: در این مانور زنگ زلزله در دبیرستان میرداماد شهرکرد نواخته شد
در حاشیه مانور یاد شهدای دانش آموز مدرسه میناب گرامی داشته شد.
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