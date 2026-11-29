مدیرکل تعزیرات حکومتی چهارمحال و بختیاری از تشکیل ۵ هزار و ۴۰۰ پرونده تخلف، رسیدگی به ۴ هزار و ۸۰۰ پرونده و ثبت ۹ هزار میلیارد تومان جزای نقدی از ابتدای سال تا پایان آبان‌ماه امسال در استان خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، رفیعی با تأکید بر ضرورت تشدید نظارت بر بازار، اظهار کرد: دستگاه‌های متولی نظارت بر بازار موظف‌اند به تکالیف قانونی خود عمل کنند و هرگونه کوتاهی یا ترک فعل در این زمینه، برای پیگیری قانونی به دادستانی معرفی خواهد شد.

وی همچنین از اجرای گشت‌های مشترک نظارتی خبر داد و گفت: در این مدت ۲۱۹ اکیپ گشت مشترک فعالیت داشته‌اند که حاصل آن تشکیل هزار و ۷۱ پرونده تخلف بوده است.