هواشناسی مازندران نسبت به فعالیت سامانه بارشی و کاهش دما از دوشنبه ۹ آذرماه هشدار سطح زرد صادر کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۲

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مازندران، اداره کل هواشناسی استان مازندران با صدور هشدار سطح زرد (شماره ۳۳)، نسبت به فعالیت سامانه بارشی در استان هشدار داد.

بر اساس این اطلاعیه، سامانه بارشی از بعدازظهر روز دوشنبه ۹ آذر ماه آغاز شده و فعالیت آن تا اواخر وقت روز پنجشنبه ۱۲ آذر ماه ادامه خواهد داشت. نوع مخاطره این سامانه، بارش باران (در مناطق کوهستانی به صورت بارش برف)، رعد و برق، کاهش دما و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است.

مناطق تحت تاثیر سامانه

دوشنبه ۱۴۰۵/۰۹/۰۹: ارتفاعات نیمه غرب استان (بلده، دلیر، سیاه بیشه، کجور، کلارستاق، رینه).

سه‌شنبه ۱۴۰۵/۰۹/۱۰: نیمه غرب استان (ایزدشهر، بلده، تنکابن، چالوس، دلیر، رامسر، رینه، سیاه بیشه، عباس‌آباد، فریدونکنار، کجور، کلارستاق، محمودآباد، نور، نوشهر).

چهارشنبه ۱۴۰۵/۰۹/۱۱ و پنجشنبه ۱۴۰۵/۰۹/۱۲: تمام مناطق استان مازندران.

اثرات و مخاطرات احتمالی

هواشناسی مازندران نسبت به پیامدهای زیر هشدار داده است:

احتمال جاری شدن روان‌آب و آب‌گرفتگی معابر

کاهش دید، لغزندگی و احتمال ریزش سنگ در محورهای کوهستانی

احتمال خسارت به سازه‌های موقت و کم‌مقاوم

احتمال وقوع صاعقه

افزایش مصرف حامل‌های انرژی

توصیه‌های ایمنی

با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، به هم‌استانی‌ها توصیه می‌شود: