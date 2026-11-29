رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از انتقال حدود ۱۱۹ تن پسماند صنعتی ویژه، شامل لجن تصفیه‌خانه یک واحد صنایع غذایی، به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست با هدف مدیریت و امحای اصولی خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر مدیریت اصولی پسماند‌های صنعتی و ویژه، کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری پسماند‌های یک واحد صنایع غذایی، بر رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی در فرآیند بارگیری و انتقال نظارت کردند تا از انتشار هرگونه آلودگی در مراحل جا به جایی جلوگیری شود.

وی افزود: این پسماند‌ها شامل لجن حاصل از تصفیه‌خانه واحد صنعتی بوده که با طی مراحل قانونی و پس از تأیید‌های لازم، برای مدیریت و امحای اصولی به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد.

وجیهی با اشاره به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، تصریح کرد: مدیریت اجرایی پسماند‌های صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان این پسماندهاست و واحد‌های تولیدی موظف‌اند درخواست انتقال پسماند‌های خود را از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت کرده و پس از اخذ تأییدیه محیط زیست، مطابق ضوابط و مقررات مربوط نسبت به بارگیری و انتقال پسماند‌ها اقدام کنند.