انتقال ۱۱۹ تن پسماند صنعتی ویژه از شهریار به مرکز مجاز امحاء
رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان شهریار از انتقال حدود ۱۱۹ تن پسماند صنعتی ویژه، شامل لجن تصفیهخانه یک واحد صنایع غذایی، به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست با هدف مدیریت و امحای اصولی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سپیده وجیهی با اعلام این خبر گفت: در راستای نظارت بر مدیریت اصولی پسماندهای صنعتی و ویژه، کارشناسان این اداره با حضور در محل بارگیری پسماندهای یک واحد صنایع غذایی، بر رعایت ضوابط و مقررات زیست محیطی در فرآیند بارگیری و انتقال نظارت کردند تا از انتشار هرگونه آلودگی در مراحل جا به جایی جلوگیری شود.
وی افزود: این پسماندها شامل لجن حاصل از تصفیهخانه واحد صنعتی بوده که با طی مراحل قانونی و پس از تأییدهای لازم، برای مدیریت و امحای اصولی به مرکز مجاز و مورد تأیید سازمان حفاظت محیط زیست منتقل شد.
وجیهی با اشاره به ماده ۷ قانون مدیریت پسماند، تصریح کرد: مدیریت اجرایی پسماندهای صنعتی و ویژه بر عهده تولیدکنندگان این پسماندهاست و واحدهای تولیدی موظفاند درخواست انتقال پسماندهای خود را از طریق سامانه جامع محیط زیست انسانی ثبت کرده و پس از اخذ تأییدیه محیط زیست، مطابق ضوابط و مقررات مربوط نسبت به بارگیری و انتقال پسماندها اقدام کنند.