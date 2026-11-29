تأکید امام جمعه شهرستان میبد بر ارتقای جایگاه علمی دانشگاه یزد
آیتالله اعرافی در دیدار رئیس و جمعی از مسئولان دانشگاه یزد، بر ضرورت ارتقای جایگاه علمی و پژوهشی این دانشگاه، توسعه فناوریهای نوین و حمایت از نخبگان تأکید کرد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۸:۰۳ کد خبر : ۵۹۸۰۲۲۰
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، حضرت آیتالله اعرافی ضمن قدردانی از اقدامات و ابتکارات دانشگاه یزد، ظرفیتهای این دانشگاه را ارزشمند دانست و دستیابی به رتبههای برتر و تکرقمی در کشور، توسعه فناوریهای نوین از جمله هوش مصنوعی، علوم شناختی، ژنتیک و نانو و همچنین حمایت از نخبگان و فراهمسازی زمینه رشد و ماندگاری آنان را از اولویتهای مهم دانشگاه برشمرد.
امام جمعه شهرستان میبد، همچنین با تأکید بر ضرورت تحول و نوآوری در آموزش معارف اسلامی، اقدامات دانشگاه یزد در این زمینه را ارزشمند و قابل توجه دانست.
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