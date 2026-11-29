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مطالبات مردم در بسته صدای شما ۸ آذر ۱۴۰۵
در این بسته گلایه شما درخصوص مشکل روشنایی معابر شهرک منظریه در استان را پیگیری کردیم.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۲:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۹
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، بینندگان خبرمیتوانند مسائل و مشکلات خود را با ما در میان بگذارند تا به نیابت از آنها پیگیری شود.
تلفنها و تصاویر ارسالی شما برای اطلاع رسانی بدون واسطه و مستقیم به مسئولان پخش میشود.
تمامی هم استانیهایی که در سامانه پیام رسان سروش و خبرگزاری صدا و سیما به شماره ۰۹۹۰۵۰۹۰۲۹۱ عضو هستند، میتوانند مطالبات خود را از طریق همین سامانه با همکاران ما در میان بگذارند.
مطالبات شما هم از طریق تلفن شبانه روزی ۳۱۱۶۲۰۶۰ با صدای شما ضبط و پیگیری میشود.
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