واژگونی یک موتورسیکلت در شهر مشکان نی ریز، موجب جان باختن دو برادر ۱۳ و پنج ساله شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۲۹ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۸

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،مسئول اورژانس ۱۱۵ نی‌ریز گفت: واژگونی یک موتورسیکلت در شهر مشکان، موجب جان باختن دو برادر ۱۳ و پنج ساله و مصدومیت یک کودک ۱۲ ساله مصدوم شد.

محمدحسین کچویی افزود: در این حادثه کودک ۱۳ ساله در صحنه حادثه جان خود را از دست داد.

او ادامه داد: برادر پنج ساله این کودک نیز که در این حادثه دچار ضربه شدید به سر، صورت و قفسه سینه شده بود در حین انتقال به بیمارستان، در گردنه لای‌رز دچار ایست قلبی شد و جان سپرد.

مسئول اورژانس ۱۱۵ نی‌ریز در پایان بیان کرد: کودک ۱۲ ساله نیز که دچار صدمات متعدد شده بود، با آمبولانس درمانگاه مشکان به بیمارستان شهدای سلامت نی‌ریز منتقل شد.