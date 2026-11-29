کشف ماینرهای غیرمجاز استخراج رمز ارز در دورود لرستان
فرمانده انتظامی دورود از کشف هفت دستگاه ماینر،استخراج رمز ارز دیجیتال در این شهرستان خبر داد.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۵۴ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۷
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای استان لرستان ؛ سرهنگ مجتبی نوریان گفت: در اجرای طرح مبارزه با مخلان اقتصادی و مقابله با استفاده غیرمجاز از شبکه توزیع برق، مأموران پلیس آگاهی دورود با انجام اقدامات اطلاعاتی ،محل نگهداری و فعالیت دستگاه های استخراج رمز ارز در این شهرستان را شناسایی کردند.
فرمانده انتظامی دورود افزود: مأموران پلیس آگاهی پس از هماهنگی قضایی و با همراهی کارشناسان شرکت توزیع برق، از محلهای بازرسی شده ، هفت دستگاه ماینر قاچاق به ارزش ۱۴ میلیارد ریال کشف و در این زمینه دو متهم دستگیر و برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شدند.
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