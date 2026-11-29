شرکت آب و فاضلاب جنوب‌شرقی استان تهران اعلام کرد به دلیل عملیات فنی در خیابان سردار جنگل، جریان آب در برخی مناطق پیشوا روز یکشنبه (۸ آذر) با افت فشار و قطعی موقت مواجه خواهد شد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۹ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۶

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی شرکت آب و فاضلاب جنوب‌شرقی استان تهران با انتشار اطلاعیه‌ای مهم از اعمال محدودیت موقت در شبکه توزیع آب شرب شهرستان پیشوا خبر داد.

بر اساس این اطلاعیه، به منظور اجرای عملیات فنی و مهندسی سه راه‌گیری در محدوده خیابان سردار جنگل توسط عوامل امدادی آبفا، جریان آب مشترکان این منطقه در روز یکشنبه مورخ ۸ آذر ماه با افت فشار و کاهش آب تحویلی مواجه خواهد شد.

این اختلال و کاهش فشار آب از ساعت ۲۲ لغایت ۲۴ روز یکشنبه (۸ آذر) به مدت دو ساعت اعمال خواهد شد. شرکت آب و ضمن عذرخواهی رسمی از صبوری و همراهی شهروندان محترم پیشوا، اعلام کرد که برای رفاه حال اهالی و تامین آب موردنیاز در طول ساعات اجرای عملیات، یک دستگاه تانکر آبرسانی سیار در میدان شهرداری پیشوا مستقر خواهد شد تا خدمات‌رسانی به شهروندان بدون وقفه ادامه یابد.