مدیرکل مدیریت بحران استان اصفهان از تغییر در روال تصمیم‌گیری برای غیرحضوری شدن مدارس در شرایط بیماری‌های واگیر یا آلودگی هوا خبر داد و تأکید کرد این تصمیم‌گیری دیگر بر عهده کمیته‌های تخصصی آموزش و پرورش خواهد بود.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۵

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ منصور شیشه‌فروش با اشاره به ابلاغ بخشنامه مشترک وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و آموزش و پرورش گفت: براساس بخشنامه جدید، هرگونه تصمیم‌گیری پیرامون غیرحضوری شدن واحد‌های آموزشی در شرایط خاص از جمله شیوع بیماری‌های واگیر (نظیر آنفلوانزا) یا آلودگی هوا، بر عهده اداره‌های آموزش و پرورش است و این تصمیمات باید در قالب تشکیل کمیته‌های استانی و شهرستانی و با رعایت دستورالعمل‌های ابلاغی گرفته شود.

وی با اشاره به ترکیب اعضای کمیته برنامه‌ریزی سلامت و بهداشت مدارس، گفت: این کمیته‌ها در سطوح استانی و شهرستانی، با حضور مدیران آموزش و پرورش، رؤسای شبکه‌های بهداشت و درمان، مدیران سلامت آموزش و پرورش و کارشناسان تخصصی بیماری‌های واگیر و سلامت محیط تشکیل می‌شوند تا برنامه‌ریزی‌های لازم جهت پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری‌ها در محیط‌های آموزشی صورت گیرد.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر نقش اجرایی مدیران مدارس افزود: خروجی جلسات این کمیته‌های تخصصی و شورای سلامت مدارس، مبنای اصلی برای تصمیم به غیرحضوری شدن مدارس خواهد بود و تمامی مدیران مدارس موظف هستند با تشکیل «کمیته سلامت مدرسه» و هماهنگی مستمر با مراکز بهداشت و ادارات آموزش و پرورش، نسبت به اجرای دقیق طرح‌های بهداشتی اقدام کنند.

وی اضافه کرد: چنانچه آمار ابتلا به بیماری در یک کلاس یا مدرسه بر اساس شاخص‌های مندرج در شیوه‌نامه به حد نصاب مشخص برسد، مدیران مدارس موظفند با هماهنگی مراجع ذی‌صلاح، محدودیت‌های لازم را اعمال و تدابیر پیشگیرانه را جهت حفاظت از سلامت دانش‌آموزان به کار گیرند.