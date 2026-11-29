رئیس‌کل دادگستری استان فارس با هدف رفع موانع تولید از کارخانه فولاد غدیر نی‌ریز بازدید کرد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۷:۳۵ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۴

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس،حجت‌الاسلام والمسلمین سید صدرالله رجایی نسب در بازدید از فولاد غدیر نی‌ریز گفت: ضمن تحسین عملکرد موفق و افزایش پنج‌برابری تولید این مجموعه، با تأکید بر سیاست حمایت قاطع قوه قضاییه از صنعت بیان کرد: دستگاه قضا برای پیگیری و رفع فوری موانع تولید، به‌ویژه مشکل تأمین برق کارخانه فولاد غدیر نی‌ریز آمادگی کامل دارد.

رئیس کل دادگستری استان فارس در بازدید از فولاد غدیر نی‌ریز بیان کرد: عملکرد فولاد غدیر نی‌ریز کم‌نظیر و امیدآفرین است.

شرکت فولاد غدیر نی‌ریز، به عنوان یکی از هشت طرح استراتژیک دولت در راستای توسعه غیرمتمرکز صنعت فولاد کشور، با رسالت بومی‌سازی فن‌آوری و ارتقای توان تولیدی در سال ۱۳۸۶ بنیان نهاده شد.

این مجموعه عظیم صنعتی که با مشارکت ۶۵درصدی «هلدینگ صنایع و معادن غدیر» و ۳۵درصدی «سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران» (ایمیدرو) هدایت می‌شود، با هدف تکمیل زنجیره ارزش، از معدن تا شمش فولاد، در پهنه صنعتی استان فارس و شهرستان نی‌ریز فعالیت می‌کند.