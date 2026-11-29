ارسال به
چاپ
بسته خبرهای کوتاه ۸ آذر ۱۴۰۵ چهارمحال و بختیاری در یک نگاه
بسته خبری اخبار کوتاه هر روز مهمترین اخبار نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری را در یک نگاه به اطلاع شما میرساند.
يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۳
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سرتیتر مهمترین اخبار نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری را در بسته خبری اخبار کوتاه چهارمحال و بختیاری ببینید.
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدید ها پر بحث ترین ها
بسته خبرهای کوتاه ۷آذر ۱۴۰۵ چهارمحال و بختیاری تزریق ۶ هزار واکسن آنفلوانزا برای گروههای هدف در چهارمحال و بختیاری کاشت بذر گونههای گیاهی کوهستان در ارتفاعات دشتک چهارمحال و بختیاری ثبت جزای نقدی ۹ هزار میلیارد تومانی در پروندههای تخلف بازار چهارمحالوبختیاری هواشناسی چهارمحال و بختیاری/ هشدار نارنجی در خصوص بارش برف و باران توزیع آرد روستایی هوشمند در چهارمحال و بختیاری ورود سامانه بارشی/ بارش باران و برف و و وقوع کولاک در چهارمحال و بختیاری حضور استعدادیابهای چهارمحال و بختیاری در مسابقات لیگ برتر فوتسال کشور افزایش سرعت شیوع آنفولانزا در چهارمحال و بختیاری سهم بیشتری زنان توانمند در سطوح مدیریتی و تصمیمگیری/ جشن روز مادر در چهارمحال و بختیاری آغاز مرحله پایانی طرح محور شهرکرد شلمزار همزمان با سراسر کشور رزمایش سراسری زلزله و ایمنی در مدارس چهارمحال و بختیاری نیم بهاء شدن بلیت سینماها در روز مادر روایت عاشقی مردم چهارمحال و بختیاری در اجتماع شبانه همدلی شهرکرد سردترین مرکز استان در کشور
آغاز طرح مزارع مشارکتی مصرف بهینه نهاده (PDT) در چهارمحال و بختیاری ۱۰۳ هزار چراغ گازی در چهارمحال و بختیاری LED شد اعلام میزان بارش باران در چهارمحال و بختیاری درخشش رئیس هیأت کونگ فو و هنرهای رزمی چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمانی کشور ممای و اوسیما پیشکسوتان کونگفو امام جمعه شهرکرد: مسئولان باید زمینه سرمایهگذاری را فراهم کنند وضعیت آموزشی مدارس چهارم آذر ماه در چهارمحال و بختیاری حضور تکواندوکاران چهارمحال و بختیاری در مسابقات قهرمان قهرمانان کشور