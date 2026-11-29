بسته خبری اخبار کوتاه هر روز مهم‌ترین اخبار نقاط مختلف چهارمحال و بختیاری را در یک نگاه به اطلاع شما می‌رساند.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۲۳:۰۰ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۳

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز چهارمحال و بختیاری، سرتیتر مهم‌ترین اخبار نقاط مختلف استان چهارمحال و بختیاری را در بسته خبری اخبار کوتاه چهارمحال و بختیاری ببینید.