سرپرست شرکت نفت و گاز پارس از لزوم رعایت قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی در تامین تجهیزات راهبردی طرح فشارافزایی پارس جنوبی خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۵:۴۳ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۱

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ حمیدرضا مسعودی قابلیت اطمینان، پایداری عملکرد و امکان ساخت باکیفیت اقتصادی و به موقع را از الزامات اساسی ورود تجهیزات ساخت داخل به چرخه تولید گاز برشمرد.

وی با اشاره به اینکه قرارداد طرح فشارافزایی پارس جنوبی در قالب هفت هاب دنبال می‌شود، اظهار داشت: توربوکمپرسور از تجهیزات محوری و قلب تپنده فرآیند افزایش فشار گاز در این طرح به شمار می‌رود و با توجه به جایگاه تعیین‌کننده آن در تحقق اهداف طرح، چنانچه امکان ساخت و تأمین این تجهیزات با اتکا به توان و ظرفیت‌های داخلی و در چارچوب الزامات فنی و زمان‌بندی طرح فراهم باشد، شرکت نفت و گاز پارس با تمام ظرفیت از این مسیر حمایت خواهد کرد.

مسعودی با اشاره به جایگاه پارس جنوبی در تأمین انرژی کشور افزود: حدود ۷۵ درصد گاز مصرفی و نیمی از تولید بنزین کشور از این میدان تأمین می‌شود و طرح فشارافزایی نیز به‌عنوان یک طرح و ابرپروژه ملی و راهبردی، نقشی اساسی در حفظ و استمرار ظرفیت تولید این میدان دارد. ازاین‌رو، تأمین منابع مالی و پشتیبانی از اجرای آن نیز با بسیج ظرفیت‌های مختلف کشور دنبال می‌شود.

سرپرست شرکت نفت و گاز پارس با اشاره به انجام مطالعات مهندسی این طرح، بیان کرد: دانش و شناخت فنی طرح فشارافزایی در شرکت نفت و گاز پارس شکل گرفته و این شرکت بر ابعاد، الزامات و نیازمندی‌های آن اشراف کامل دارد.

مسعودی افزود: بر همین اساس، هرگونه همکاری برای ساخت داخل تجهیزات، به‌ویژه کمپرسور‌ها که از اقلام راهبردی طرح فشارافزایی به شمار می‌روند، باید بر مبنای شناخت دقیق نیاز‌های طرح و اطمینان از قابلیت اتکای تجهیز پیشنهادی انجام شود.

وی با تأکید بر پایداری عملکرد، قابلیت اطمینان و تضمین کارکرد مستمر توربوکمپرسورها، گفت: افزون بر ساخت و تحویل تجهیزات، موضوعات مرتبط با نگهداشت، تعمیرات تخصصی، تأمین و تضمین تأمین قطعات یدکی، تضمین کیفیت و قابلیت دسترسی به قطعات در دوره بهره‌برداری نیز باید در پیشنهاد ارائه‌شده به‌طور کامل دیده شود و سازنده مسئولیت پاسخگویی به این نیاز‌ها را بر عهده بگیرد.