رئیس سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری کشور از برگزاری سومین نشست شورای حکام مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک (ICIMWB)، با هدف تقویت دیپلماسی علمی ایران و پیشبرد اهداف توسعه پایدار خبر داد.

يکشنبه ۰۸ آذر ۱۴۰۵ - ۱۶:۰۲ کد خبر : ۵۹۸۰۲۱۰

به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صدا و سیما، رضا افلاطونی گفت: در سومین نشست شورای حکام مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک، جمعی از مقامات عالی‌رتبه کشور، سفیران کشور‌های مقیم تهران و نمایندگان سازمان‌های تخصصی بین‌المللی حضور خواهند داشت.

معاون وزیر جهاد کشاورزی افزود: محور اصلی این نشست، بررسی دستاورد‌های برنامه میان‌مدت مرکز بین المللی مدیریت جامع حوزه آبخیز و تدوین نقشه راه آینده با هدف ارتقای سلامت حوزه‌های آبخیز و تقویت تاب‌آوری جوامع محلی در برابر پیامد‌های تغییرات اقلیمی خواهد بود.

افلاطونی گفت: برگزاری نشست شورای حکام، گامی در جهت تثبیت و تقویت نقش پیشرو ایران در مدیریت منابع طبیعی مناطق خشک جهان، گسترش تبادل دانش و فناوری با جامعه بین‌المللی و توسعه همکاری‌های چندجانبه تحت پوشش یونسکو به شمار می‌رود.

مرکز بین‌المللی مدیریت جامع حوزه‌های آبخیز و منابع زیستی در مناطق خشک و نیمه‌خشک تحت پوشش سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی ملل متحد (یونسکو) با هدف ظرفیت سازی و توانمندسازی جوامع، تبادل اطلاعات و ارتقای دانش و فناوری فعالیت می‌کند.